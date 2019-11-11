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美魔女OL遭性侵？她一句話GG了！

示意圖。與新聞無關。

示意圖。與新聞無關。

2019-11-11 08:17:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕美魔女小美（化名）日前與網友王男歡唱喝酒到凌晨，相偕到摩鐵過夜並嘿咻，事後王男疑因沒有依約定拿出20萬元夜度資，竟遭小美控告性侵，檢方發現事後小美LINE王男一句「請不要讓我對愛情幻滅，男人得到的前後的差異真的太大了！」、「請信守承諾噢！」認定其中並無性侵，全案不起訴。

小美指控，與44歲的王男為網友關係，7月某日晚間相約至新竹市某酒吧及KTV唱歌喝酒，喝到凌晨3點多，二人到汽車旅館開房，王男趁她酒醉意識不清之際，將她性侵得逞，因此她控告王男乘機性交罪嫌。

王男堅詞否認有何妨害性自主犯行，聲稱透過網路交友軟體認識，小美先前有提過要他匯款20萬元給她，去解決她的債務問題，當天2人凌晨一起到汽車旅館開房，先抽電子菸，她就先去洗澡，圍著浴巾出來，就叫他去洗澡，2人願意並自然而然發生性行為，她還有幫他口交，小美直到凌晨4點多回她家拿卸妝、換洗衣具，之後隔20分鐘就回來了，卸妝並躺著跟他一起睡，二人直到快中午才離開摩鐵。

小美則指控王男當時拿出圓圓的顆粒東西，要求她施用，她用了2口，發現苦苦的，就不吃了，後來發現全身赤裸躺在床上，她逼問1、2次，他才承認，一般來說，她的酒量不會那麼差，懷疑被下藥迷姦。

檢方調查，小美到醫院接受驗傷及採證，其尿液及血清結果都正常，沒有毒化物反應，且對當時摩鐵內燈光顏色為黃色燈、浴室設備有附浴缸均尚有記憶，坦承不是走得很穩，需要人扶，但還是有意識。

且凌晨3點多小美精神狀況正常，並可任意離返汽車旅館，檢方認為倘若她遭到乘機性交之後，應不願意再度返回。

況且事後小美陸續傳送「想你呀」、「剛睡醒」、「請不要讓我對愛情幻滅，男人得到的前後的差異真的太大了」、「請信守承諾噢」等類似情人間話語及要求王男履行某種有關金錢或其他承諾，實與一般遭受乘機性交的被害人厭惡或遠離加害人的心態大相逕庭，全案不起訴。

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