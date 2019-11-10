台中龍井國道三號旁雜草延燒5小時尚未控制

台中龍井南崗產業道路旁雜草今天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，到晚間7點多火勢仍未控制。（記者陳建志翻攝）

2019-11-10 20:20:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井南崗產業道路，在靠近國道三號北上185K右手邊的雜草，今天下午2點20分左右起火燃燒，因現場風勢猛烈助長火勢，下午4點左右火勢擴大往南邊延燒，燃燒面積超過2公頃，消防局派出近20輛各式救災車輛，超過50名消防人進行搶救，不過到晚間7點多火勢仍未控制。

台中龍井南崗產業道路旁雜草今天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，到晚間7點多火勢仍未控制。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局是在今天下午2點20分左右接獲報案，指稱龍井南崗產業道路靠近電塔旁的雜草起火燃燒，立刻派出第四大隊、龍井、犁份、沙鹿、大肚、梧棲、工業區及協和等分隊，出動各式消防救災車輛共19輛，以及消防人員50多名進行搶救。

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台中龍井驚傳火燒山，到晚間7點多火勢仍未控制。（圖擷取自爆料公社）

因現場風勢強大助長火勢，下午3點54分現場人員回報火勢擴大延燒，到下午4點半時，火勢又往南邊擴散，燃燒面積已經超過2公頃，立刻請求增派車組支援，因燃燒區域在國道三號北上185K右手邊，國道三號用路人行經都可看到冒出的濃煙，火勢直到晚間7點多仍未控制，消防局持續佈署人車在周邊防護，避免火勢持續擴大。

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