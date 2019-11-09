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問短裙妹「裡面是不是沒有穿？」 運將竟突襲私密部位

吳姓運將見小夢穿著短裙，竟掀裙查看裡面有沒有穿，觸犯性騷擾防治法。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

吳姓運將見小夢穿著短裙，竟掀裙查看裡面有沒有穿，觸犯性騷擾防治法。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-09 23:56:24

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓計程車司機今年3月到台北市一間彩券行，見隔鄰的女客小夢（化名）身著短裙，露出白皙大腿，竟起了好奇心，大膽問她，「裡面是不是沒有穿」，還翻裙摸大腿私密部位求證，當場被扭送法辦，台北地院日前依違反性騷擾防治法判他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，並應支付公庫3萬元，可上訴。

今年3月13日下午3點左右，吳男進入彩券行買彩券，一進門眼球馬上就被坐在櫃檯旁的小夢吸住，小夢身材姣好又穿著短裙，坐在椅子上曲線畢露，激起吳男興致，上前搭訕，第一句話就問：「裡面是不是沒有穿？」

無禮言語讓小夢不想理他，豈料吳男變本加厲，竟趁小夢不注意時掀開她的裙子，還碰觸她右臀附近的大腿私密部位，嚇得小夢當場尖叫，報警逮人；人贓俱獲，吳男見無法狡辯，只好承認伸出鹹豬手。

吳男承認性騷擾，法官認為他雖然思慮欠周以致犯法，但犯後有悔悟之心，縱使至今尚未和小夢達成和解，惟小夢經多次傳喚均未到庭說明，電話接通後亦直接掛斷，無法聯繫，實質上無從徵得小夢對本案的意見。

法官考量吳男勇於承認錯誤，衡酌其經濟狀況不穩定，認為判拘40日應能讓他警惕，無再犯之虞，最後決定給予緩刑2年，以啟自新，並命於判決確定後向公庫支付3萬元，若違反規定，將撤銷緩刑、執行刑罰。

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