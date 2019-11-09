職業賭場藏身柚園 警察「通殺」38賭客全逮到

賭場藏身在麻豆區柚園內一處違建鐵皮屋內，在場38人被逮。（記者楊金城翻攝）

2019-11-09 12:26:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆分局及學甲分局昨天下午在麻豆區一處違建鐵皮屋內查獲職業大賭場，在場有38人，賭客大多是5、60歲本地及新住民的婆婆媽媽，還有3名70多歲的老農民，警方當場查扣無線電、賭資5千元、撲克牌、骰子及帳冊等證物，今天將為首的主嫌蘇姓婦人、莊姓及劉姓男子等3人依賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘35名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

麻豆分局日前接獲情資有俗稱「目賊仔」的撲克牌職業賭場流竄於麻豆及學甲轄區內，立即派員探訪跟監，8日下午與學甲分局組成的專案小組，從鐵皮屋的前、側門包夾，破門而入攻堅。

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多名賭客一見警方衝入，嚇得奪門衝出往一旁柚子園內四處逃竄，還撞破柚子園外鐵網，但仍逃不出警員的快腿，逐一逮回詢問，共計查獲38人，蘇姓主嫌等3人和賭客35人涉案。

麻豆分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，南市各分局已組成區域聯盟，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場，一定會把莊家和賭客「通殺」。

警方當場查扣無線電、賭資5千元、撲克牌、四色牌、骰子及帳冊等證物。（記者楊金城翻攝）

賭場38人被逮。（記者楊金城翻攝）

賭場就藏身柚園內。（記者楊金城翻攝）

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