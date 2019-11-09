被質疑只抓買票小蝦米 嘉義地檢署回應

嘉義地檢署發新聞稿回應，台中市選舉監察小組召集人王洲明以「選舉查賄績效 法務部難看」為題投書內容。（資料照）

2019-11-09 12:09:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人王洲明以「選舉查賄績效 法務部難看」為題投書自由時報《自由廣場》，指去年九合一選舉，全國共發逾11．37億元檢舉獎金；表面數字頗為亮麗，然經仔細盤算，如此查賄成績實在是「笑死人」；對此，嘉義地檢署認為，文內舉查賄績效全國第一的嘉義地檢署為例的評述，這種算法實在是「會曉算袂曉除」，並發出新聞稿回應。

王洲明投書指出，以查賄績效全國第一的嘉義地檢署為例，去年該署接獲1080件賄選案，起訴284件（起訴比率26％）；查扣現金112萬4000元（每件起訴案平均查扣3958元），羈押51人。提起當選無效之訴有14件。

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再根據法務部訂定的「鼓勵檢舉賄選要點」規定，九合一選舉，檢舉賄選成案，每案頒給新台幣50萬至1000萬元不等獎金（視選舉種類）。僅以最低額50萬元獎金計算，如果起訴的284件，終審全部判決有罪定讞，則嘉義地檢署要發出1億4200萬元；如果起訴後，全部獲判無罪，還是要頒給每案檢舉人4分之1獎金，共3550萬元。

王洲明認為，全國最猛的嘉義地檢署，每件賄選案平均查扣3958元，可見幾乎只抓到小蝦米。而該地檢署共查扣現金僅僅112萬4000元（百餘萬元），與頒發的檢舉獎金相比，實在不成比例。只抓買票小蝦米、不敢攪抄選舉賭盤大組頭，不但無法嚇阻惡劣選風，也因頒發巨額獎金，反而讓國庫損失慘重。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊回應，去年5合1查賄績效，共起訴284件239人，經嘉義地方法院審理後，已有278件判處有罪，刑度最高有4年6個月有期徒刑者，更多被告落在2年至4年有期徒刑之間，褫奪公權4或5年不等，縱有判處緩刑之被告，也必須繳付數10萬元之金錢予國庫，有罪率高達98%，幾近百分之百。

蔡英俊說，嘉檢這種雷厲風行的查賄手段，改變了嘉義地區的政治結構，使想買票的人不敢撒幣，有效降低候選人競選成本，不用再想方設法送禮給樁腳，不用花大錢綁樁買票，讓優秀人才願意投入選舉，落實選賢與能，喚醒公民意識，吏治得以清明等等收穫，是無價的，無法以金錢衡量。

蔡英俊表示，有些樁腳被查獲的時候，常常以「還人情」為藉口，不願吐實，到最後就是被法院重判，造成「別人當選，爽爽過，自己判刑，作苦牢」的現象。

他說，有些選民為了區區1千元，被起訴罰錢繳幾萬元給國庫，甚至坐牢也是不值，殊不知選票是神聖無價的，更不是買賣的標的，不如提出檢舉，光明正大拿獎金，不必整日擔心上法院；提出檢舉查獲樁腳，就可獲得50萬元檢舉獎金，若有立法委員候選人買票的情資，檢舉獎金更高達1000萬元；總統副總統候選人最高1500萬元。

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