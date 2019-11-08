有沒有這麼糊塗！婦下車超展開 撞樹車門回彈夾傷雙腿…

糊塗女駕駛回家停車卻沒熄火、沒拉手煞車，就連排檔都仍在D檔，導致被車門夾傷。（記者黃美珠翻攝）

2019-11-08 23:59:28

〔記者黃美珠／新埔報導〕有沒有這麼糊塗！一名女駕駛要下車竟然沒熄火、沒排入停車檔也沒有拉起手煞車，車子繼續往前跑，直到撞到前方大樹，車門被回推、反夾住那雙正要「步出」駕駛座的大腿！所幸新埔消防分隊分隊員們及時趕到，才把糊塗女駕駛搶救脫困，否則女駕駛的雙腿就不是被夾到失去知覺而已，嚴重恐怕後果不堪設想。

這起讓人匪夷所思的意外發生在今天傍晚近5點，新竹縣年約60歲的莊姓婦人開車回家，想說停好車了要下車，卻忘了把排檔倒入停車檔P、也沒有拉手煞車、車子更沒熄火就下車。

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她打開車門、雙腿移出駕駛座後才發現，車子竟然仍持續往前進，直到撞上自家庭院種的大樹才被擋下，但是駕駛座大門也在同時被大樹回推，反而夾住她在車外的雙腿，讓她被緊緊夾在門縫間動彈不得。

新埔消防分隊獲報後火速到場時，莊婦已嚇到完全忘了該怎麼辦，雙腿發麻到失去知覺。

救護人員先用輪檔擋住輪胎防止車子再滑動，接著打開副駕駛座，把車子打P檔，接著熄火將駕駛座往後移加大空間，再徒手把莊婦慢慢抬出駕駛座送醫治療，所幸無礙。

新竹縣政府消防局第3消防大隊提醒駕駛人，停車除了要選擇停靠合法停車區，更要注意是否有正確把汽車車檔排到停車檔P處，手煞車也不要忘記拉起來，確認停妥後才下車。

所幸莊婦事發後雖嚇到不知所措，但仍能拿起手機報案自救，才能及時脫困，否則後果不堪想像。

糊塗女駕駛沒有熄火、沒有打P檔、也沒拉手煞車就下車，導致車子繼續往前撞到大樹，車門回夾她的雙腿。（記者黃美珠翻攝）

在消防員把車子熄火、排入P檔後，糊塗女駕駛才得以脫困。（記者黃美珠翻攝）

在消防員把車子熄火、排入P檔後，糊塗女駕駛才得以脫困。（記者黃美珠翻攝）

新埔消防分隊員先用輪檔車子繼續滑動。（記者黃美珠翻攝）

糊塗女駕駛脫困後直喊雙腿發麻到沒有知覺，經火速送醫所幸無礙。（記者黃美珠翻攝）

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