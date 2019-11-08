司法人事性平政策 再添2位女性法院院長

司法院長許宗力推性平人事政策。（記者吳政峰攝）

2019-11-09 00:26:15

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院法官陳鴻斌騷擾女助理一案，導致司法人員被外界質疑缺乏性平意識，司法院還破天荒開立性平課程，要求各級法院院長參加，司法院長許宗力特別擬制性平人事政策，8月間不僅增加1位女性處長，近日還提名2位女性出任地院院長，把高等法院以下的院長男女比例拉近至27比6。

許宗力近來大力推行性平，8月間拔擢調辦事法官陳美彤出任人事處長，成為一大亮點，7日再提名高雄高分院法官簡色嬌（20期）出任橋頭地院院長、台中高分院法官張靜琪（31期）出任澎湖地院院長，拉近高院以下33間法院龍頭的男女比例。

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現任橋頭地院院長莊秋桃（18期）高升至高雄高分院院長、澎湖地院院長李淑惠（30期）接掌雲林地院，原本的2位女性院長仍維持龍頭身分；至於高雄高分院院長洪兆隆（23期）則轉任最高法院法官，雲林地院院長張國忠（26期）調任台中高分院庭長。

本市共有4位女性首長異動，其中2位為新人，許宗力先從各界推薦的名單中精挑細選出來，再親自垂詢她們的意見，獲得首肯後，7日晚間5時許公布提名名單。

簡色嬌曾任司法院少年及家事廳廳長，兼任職務法庭法官時，審過花蓮地檢署檢察官林俊佑赴幼兒園辦私案、新北地檢署檢察官陳玉珍貪汙案、陳鴻斌騷擾女助理案、彰化地檢署檢察官蔡曉崙嫖雛妓案；張靜琪則審過頂新混油案、吳乃仁賤賣台糖土地案。

擔任司法機關首長與一般行政機關調性不同，主要必須維護法官審判獨立，支援審判，保障當事人權益，要有四平八穩的特性，許宗力在廣納各方意見後，認為簡、張2人的審案品質頗受法界肯定且無負評，拍板定案。

人事案將送交12日的人審會追認通過，當日另討論最高法院法官李丹玉（18期）轉任公懲會委員的議案，李丹玉因受人敬重，審判經歷與人生閱歷豐富，審理公務員與法官懲戒案被認為適得其所。

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