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「華爾街女神」無照開課教投資 狂賺2900萬元學費遭訴

陳莉婷自稱「華爾街女神」，開課收取高昂學費，但她被查出未領有投顧證照。（記者黃捷翻攝）

陳莉婷自稱「華爾街女神」，開課收取高昂學費，但她被查出未領有投顧證照。（記者黃捷翻攝）

2019-11-08 17:03:21

〔記者黃捷／台北報導〕被封為「華爾街女神」的獨立交易員陳莉婷，開課分享她的投資心法，新手外匯課程一堂就要5萬8888元，進階課程更要價25萬元，大賺百名學員2949萬元學費。不過，檢調查出陳根本沒有考取證照，不得經營投資理財顧問，台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法、期貨交易法等罪將她起訴。

檢調調查，陳莉婷台大地質系和化工系雙主修畢業，過去曾多次接受媒體採訪，還被封為「華爾街女神」。陳自稱「Great老師」，從金融海嘯前就在投資台股，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手段，10年間從10萬元起家賺到上億身家，陳還謙虛表示：「不是我變厲害，而是工具變多了。」

陳莉婷近年在網路上開創粉絲專頁招攬學生，表示自己開課目的不是為了賺錢，而是希望學生能像她一樣找到適合自己的投資方式，但新手外匯課程一堂5萬8888元、兩個月的短線長線ETF進階25萬元、線上課程一個月4888元、家教課程每月1000元、全數課程套餐要價24萬元，全都要價不菲。

此外，有學員認為課程內容空洞，上網抱怨認為廣告不實，並向檢調檢舉；檢調清查後發現，陳莉婷招收近百名學員，總共收費2949萬元，但她並未取得理財顧問的證照，開設「Great Trading Studio專業交易教學」也未經主管機關許可，涉嫌違反證券投資信託及顧問法、期貨交易法。

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