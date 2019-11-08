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郭新政、盛竹如再出庭 2人嗆羅淑蕾「有本事再出來選！」

郭新政、盛竹如今日再為《誰摔死了李新》一案出庭。（資料照）

郭新政、盛竹如今日再為《誰摔死了李新》一案出庭。（資料照）

2019-11-08 15:41:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄左楠區無黨籍立委參選人郭新政與資深前主播盛竹如，因《誰摔死了李新》系列影片，遭前國民黨立委羅淑蕾和現任立委黃昭順等人告上法院。今日郭新政與盛竹如出庭，郭新政強調一切都有證據，相信司法有公正審判，而盛竹如則對羅淑蕾的提告表示「她是很壞的立委」，更激動嗆她「有本事再出來選！」

《ETtoday新聞雲》報導，郭新政和盛竹如因前立委羅淑蕾等人以「妨害名譽」、「加重誹謗」等罪名告上法院，今日出庭前，郭、盛2人於庭外受訪，砲火直對向羅淑蕾。

盛竹如說，羅淑蕾以為自己還是立法委員，更說羅淑蕾希望他可以道歉、和解，不然要告到他傾家蕩產，不斷跑法院。盛竹如還說，羅淑蕾絕對是很壞的立委，還嗆她「有本事再出來選立法委員！」

而郭新政則說，《誰摔死了李新》都是基於親身經歷，而且有相當事證，所以相關文件都是法律卷證資料，也經本人查證，相信法院會給出公正審判。

郭新政還說，羅淑蕾在網路上不斷霸凌網友、戰友、志工，更以「私訊」方式傳遞抹黑訊息，希望對方好自為之，不要再如此，「因為現在沒有人會相信」。她也不忘為自己拉票。

郭新政為台北市已故議員李新女友，因李新於2017年9月墜樓身亡，郭新政便在2018年製作《誰摔死了李新》系列影片，更找來盛竹如合作，引起熱議。而片中更影射羅淑蕾和黃昭順等8人設局害死李新，羅淑蕾和黃昭順不滿，對郭、盛提出「妨害名譽」等告訴。

國民黨籍前立委羅淑蕾控告郭、盛2人妨害名譽等。（資料照）

國民黨籍前立委羅淑蕾控告郭、盛2人妨害名譽等。（資料照）

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