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11/7 今彩539頭獎獎落高雄！ 威力彩、雙贏彩摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-07 22:32:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日晚間開獎的第108000267期今彩539，頭獎開出4注，可得獎金800萬元，由高雄市苓雅區復興二路87號1樓的「福祥彩券行」開出；第108000089期威力彩、第108000267期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000089期威力彩中獎號碼為「02、18、22、31、32、38，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得548萬6575元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共142注中獎，每注可得4000元；陸獎共1059注中獎，每注可得800元；柒獎共2057注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2172注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4556注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8651注中獎，每注可得100元。

第108000089期38樂合彩中獎號碼為「02、18、22、31、32、38」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共103注中獎，每注可得5750元；二合共1627注中獎，每注可得750元。

第108000267期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、11、13、15、17、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共204注中獎，每注可得500元；肆獎共2114注中獎，每注可得100元。

第108000267期今彩539中獎號碼為「10、11、17、22、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5972注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7107注中獎，每注可得50元。

第108000267期39樂合彩中獎號碼為「10、11、17、22、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7966注中獎，每注可得1125元。

第108000267期3星彩中獎號碼為「481」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000267期4星彩中獎號碼為「9899」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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