「夜點費」未列入工資致退休金縮水 台電判賠132萬

6名從台電協和發電廠退休的員工，認為台電未將「夜點費」列入工資計算，導致少發退休金，提告請求補足；法院審結，認定6人主張有理，判台電應給付退休金差額共132萬餘元。圖為協和電廠外觀。（資料照）

2019-11-07 22:10:47

〔記者溫于德／台北報導〕6名台電員工採24小時三班制輪值，退休後卻發現台電未將「夜點費」列入工資計算，導致少領到退休金，因此提出民事求償，要求台電補足退休金差額。台北地院審結，認定夜點費屬於工資一部分，判台電應給付6人退休金差額共132萬餘元，仍可上訴。

判決指，6名員工均任職於台電協和發電廠，分別自2016年、2018年與今年退休，年資均超過40年，其中年資最長者為46年；而6人在職時24小時按日班、小夜班和大夜班三班制輪值，每個班次工作性質相同，僅服勤時間不一。

請繼續往下閱讀...

6人委託律師主張，台電會發給輪值小夜、大夜班的人員夜點費，且須實際輪班才能領取，因此認為夜點費屬於經常性給付，應列入平均工資計算，但台電核發退休金未將夜點費列入計算，導致6人分別少領21萬餘元至22萬餘元退休金，要求台電補足。

台電辯稱，日治時期就有的夜點費制度，起初是發放食品，後為方便作業，改為發放現金；而夜點費等同於點心費，是雇主單方給予的恩惠、福利措施，並非勞務對價，本不應該列入平均工資計算，請求駁回訴訟。

法院認為，夜點費是否應列入工資計算，應該以「是否為勞工給付勞務的對價」，且「是否經常性給與」作為判斷依據；而6人常態性輪值大、小夜班，每月均能領到數千元不等的夜點費，加上夜點費只有實際輪值者才能領取，因而認定夜點費並非應付臨時工作才偶爾發放，而是發電場廠的特定工作條件，雇主應固定常態性給與，因此判6名原告共獲賠132萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法