珍珠芭樂偷竊案 男採果遭誤認、一審還清白

法官認為，許男摘自家香水芭樂賣給消費者，與受害果農珍珠芭樂（圖）品種不同，自白有部分瑕疵，罪證不足判無罪。（資料照，記者陳冠備攝）

2019-11-06 19:58:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的沒偷芭樂！彰化許姓男子去年某日在社頭鄉其兄經營的果園摘芭樂，再自行轉賣給消費者，隔日，同地點附近果園發生蕭姓農民「冠軍芭樂」遭竊，隔壁王姓農民也發現其果園芭樂遭竊，認為許男竊盜嫌疑重大報警。彰化地院認為，許男販售芭樂是「香水芭樂」，而王男種的是「珍珠芭樂」，兩者品種不相同，且蕭姓農民一案已因無相關證據不起訴，該案也以罪證不足判處許男無罪，還其清白。

該案發生於2018年10月4日，社頭鄉農會舉行評鑑大賽前夕，有「芭樂王」稱號的果農蕭振清發現欲參賽的芭樂遭竊數百顆，經媒體報導，王姓農民也發現果園有芭樂遭竊，事後警方主動偵辦，經過路口監視器比對，發現許男（51歲）多次出入蕭、王家果園路段，拘提到案說明，許男在自白中坦承行竊王男芭樂，否認竊芭樂王芭樂，檢方仍依此證言、相關證據，對許男依竊盜罪嫌起訴。

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其中針對「芭樂王」芭樂失竊部分，許男堅詞否認有竊盜犯行，蕭姓農民家屬也表示，他沒有親眼看到許男行竊，檢方認為行車記錄器方面難認竊取蕭家芭樂事實，認許男罪嫌不足不起訴。但檢方仍對許男竊盜王男芭樂提以簡易判決之訴。

判決書指出，許家芭樂園與王男家芭樂園緊密相連，2018年10月2日清晨6點，許男騎車到自家芭樂園採果，九點九分將一袋芭樂放置機車腳踏板上離開，9點35分通知消費者買芭樂，翌日有媒體報導芭樂失竊，王男想起，2日當天果園芭樂遭竊60斤（約70至80顆），認為許男於九年前曾偷竊芭樂，加上當天路口監視器畫面拍到許男出入果園方向道路多次，偵訊時質疑是許男所為。

判決書內容也指出，許男曾於偵訊時自白犯罪，認為只要向警方承認，王男便不會追究，但許男庭證時否認犯行，辯稱當天是去哥哥果園摘香水芭樂10多斤，以200元價格賣給邱姓熟客；許男辯護人指出，許男賣的是「香水芭樂」，王男種的是「珍珠芭樂」，顯然許男販售芭樂是來自自家果園，自白並不合理。

法管審酌證據、認為許男從住處路過案發果園應屬常情，且王男於早上6點至9點都在果園，難認被告在9分鐘內能徒手竊取60台斤芭樂，且監視器發現腳踏處是一小袋芭樂，不可能是70至80顆芭樂，另按被告自白內容竊得數量15顆，與聲請判決內容數量不相同，不能以瑕疵部分自白，作為有罪判決證據。

承審法官也指出，蕭家芭樂園失竊，經檢方以無相關證據對被告不起訴，本案宗和本案綜合所有證據，亦無證據證明許男涉案，判決無罪。也引用被告辯護律師書狀所言，為被告抱屈，指責警方、媒體，急切想給社會交代未提供正確資訊，以致「張冠李戴」報導，雖未必出於惡意，但人言可畏、輿論甚至可以殺人，造成被告與家人遭受難以回復之傷害。

對此彰化地檢署表示，全案依許男警訊時自白與現場監視器畫面等證據，提出竊盜案簡易判決認定，對於無罪認定將收到判決書後，再研議判決內容提出上訴。

香水芭樂外皮呈偏黃綠色，果肉較軟。（記者陳冠備攝）

去年轟動一時的芭樂王失竊案，經彰化地院審酌，被告罪證不足，判處無罪。（記者陳冠備攝）

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