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仁愛鄉都達部落森林火警 火勢一度逼近清境農場

仁愛鄉都達部落中午發生森林火警，現場濃煙密佈。（圖由南投縣政府消防局提供）

仁愛鄉都達部落中午發生森林火警，現場濃煙密佈。（圖由南投縣政府消防局提供）

2019-11-06 19:16:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉都達部落今天中午發生森林火警，火勢一度向上蔓延至清境農場附近，並燒毀1座工寮，經仁愛鄉消防分隊出動消防車及警消、義消多人前往救援，目前火勢已獲控制，消防隊持續滅火，火警發生原因由警消進一步調查。

南投消防局中午接獲民眾報案，指在都達部落後方山林起火燃燒，由於山區久未降雨，十分乾燥，火勢迅速延燒，仁愛消防分隊出動3部消防車以及出動警消、義消多人前灌救，消防人員抵達現場，發現火勢已波及上方的茶園，還有1座木造工寮被燒毀，所幸無人傷亡。

仁愛消防分隊表示，經過下午的灌救，目前火勢初步獲得控制，人員持續滅火中，至於受害面積及火警發生原因還要進一步調查釐清，也提醒民眾進入秋冬枯水期，山區用火應特別小心謹慎，以免發生山林火警。

仁愛鄉都達部落森林火警，仁愛消防分隊進行灌救。（圖由南投縣政府消防局提供）

仁愛鄉都達部落森林火警，仁愛消防分隊進行灌救。（圖由南投縣政府消防局提供）

仁愛鄉都達部落森林火警，經過灌救初步已獲控制，火警發生原因待查。（圖由南投縣政府消防局提供）

仁愛鄉都達部落森林火警，經過灌救初步已獲控制，火警發生原因待查。（圖由南投縣政府消防局提供）

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