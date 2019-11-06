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頂新劣油案魏應充26罪定讞 7罪確定要關

頂新前董事長魏應充（見圖）涉及違反食安法、詐欺罪；最高法院今部分駁回上訴定讞、部分撤銷發回更審，確定不可易科罰金的7罪刑期共5年9月。魏應充確定要入監。（資料照，記者簡榮豐攝）

頂新前董事長魏應充（見圖）涉及違反食安法、詐欺罪；最高法院今部分駁回上訴定讞、部分撤銷發回更審，確定不可易科罰金的7罪刑期共5年9月。魏應充確定要入監。（資料照，記者簡榮豐攝）

2019-11-06 18:23:41

首次上稿 17:35
更新時間 18:23

〔記者張文川／台北報導〕頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，一審彰化地院判頂新前董事長魏應充無罪，二審台中高分院改依違反食安法、詐欺罪，將魏應充判刑15年；最高法院今部分駁回上訴定讞、部分撤銷發回更審，確定不可易科罰金的7罪刑期共5年9月。魏應充確定要入監，刑期將由檢方另行聲請定應執行刑。

魏應充上訴駁回的罪名共26罪，其中7件販賣假冒食品罪不得易科罰金，刑期為1年6月、8月、2件各11月、3件7月，共5年9月；另19罪為6月以下的可易科罰金之刑。魏應充確定要關，刑期將日後由檢方向高等法院聲請應執行刑。

魏應充其餘45案發回台中高分院更審

魏應充其餘45件罪名，被最高法院認為有必要再釐清，發回台中高分院更審。還有1罪因一審漏未判決，不在上訴二審的範圍，二審卻判有罪，屬判決不合法，最高院今將此罪撤銷，但不發回，應由彰化地院進行補充判決。

二審判魏應充72罪共應執行15年徒刑，其中6年可易科罰金，9年不可易科罰金；頂新代表人陳茂嘉判11年半，其中6年半不得易科罰金；大幸福總經理楊振益8年半，其中7年不得易科罰金；頂新總經理常梅峯判8年半，不得易科罰金5年半，頂新公司罰金2億5000萬元。最高法院今也判陳茂嘉等3人與頂新公司部分定讞、部分撤銷發回。

最高法院撤銷45罪的理由是，依據二審認定的犯罪事實與理由，只能認定，陳茂嘉知悉頂新向大幸福所收購、販售的油脂，為欠缺可供人食用品質的原料油，時間點是在陳2014年3月6日至越南勘查，而魏應充知悉的時間點，是在同年3月20日魏召開頂新「糧油事業群經營決策會」時；但這45罪的交易完成日，早於這2個時間點，二審未說明為何直接認定魏、陳是這45罪的共犯，因此撤銷發回重審。

至於定讞的26罪，最高法院認為，魏應充等5人的上訴理由，包括重新爭執證據能力、食安法的適用、大幸福原料油不是欠缺供人食用品質及可精煉以製成供人食用產品、大幸福不需取得食品安全證書、魏應充與陳茂嘉沒有犯罪故意，並任意指責屬二審職權的採證認事、以及不會影響判決的枝節，最高法院認為二審判決在這些爭點都已說明清楚，因此駁回上訴確定。

頂新和魏應充今年7月針對此案，聲請提案至大法庭統一法律見解，但最高院合議庭認定其聲請的理由不具「原則重要性」，不符提案至大法庭的法定要件，沒有必要提案，今一併駁回聲請。

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