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首頁　>　社會

國3苑裡段大車禍！10車連環撞6人送醫

國道3號車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

國道3號車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

2019-11-06 10:15:08

〔記者歐素美／台中報導〕國道3號北上157.6公里處（苑裡路段），今天上午7點多發生連環車禍，1輛大貨車與9輛小客車撞在一起，造成6人受傷送醫，疑因要下苑裡交流道的車多，車流回堵釀禍，詳細車禍原因，國道警察隊大甲分隊正調查處理中。

今天上午7點多，國道３號北上157.6公里處，苑裡交流道附近，10輛大小道追撞在一起，其中，被大客車追撞的小客車，車體嚴重受損，警方初步研判可能是要下交流道的車多，車流回堵，致後方車輛不小心撞上前方車輛，但事故厡因仍有待釐清。

車禍造成6人送醫，其中43歲蔡男被送到大甲李綜合醫院，院方表示，蔡男身上有些擦傷，意識清楚，目前留院觀察中。

另5人則送往光田醫院，其中陳女（28歲）頭暈、噁心，經檢查無礙已離院；陳女（49歲）頸部、背部疼痛，經檢查上痛後離院；黃女（46歲）右前臂、雙小腿擦傷，目前留觀，生命徵象穩定；鄭男（53歲）右小腿、後頸疼痛，經檢查後無礙已離院；牛男（44歲）頭部、手腕擦傷，後頸疼痛，目前留觀，生命徵象穩定。

國道3號車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

國道3號車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

國道3號苑裡交流道附近車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

國道3號苑裡交流道附近車禍，10輛大小車連環撞。（記者歐素美翻攝）

國道3號苑裡交流道附近車禍，10輛大小車撞成一團。（記者歐素美翻攝）

國道3號苑裡交流道附近車禍，10輛大小車撞成一團。（記者歐素美翻攝）

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