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首頁　>　社會

高雄知名「半套店」栽了 關鍵證據就在垃圾桶裡…

（示意圖）

（示意圖）

2019-11-06 08:38:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一家打著「時尚休閒會館」名義的「半套店」豔名遠播，警方前往掃黃時，店內櫃台人員緊急按下警報器，通報店內小姐走避，警方雖未查獲男女當場性交易，但發現垃圾桶內有用過的十多包保險套，鐵證如山，陳男和周姓負責人坦承店內小姐有提供按摩和「半套」的性服務，高雄地院一審依圖利容留猥褻罪，將陳、周2人分處有期徒刑2月、3月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，周男（26歲）為三民區某時尚休閒會館負責人，負責白班櫃檯業務；陳男（23歲）則受僱於周男擔任晚班櫃檯人員。

2人被控自今年1月中旬起，由周男僱用按摩小姐及提供店內包廂，與陳男分別在早、晚班時段招呼前來之男客，並介紹消費方式，店內之按摩小姐會為客人提供半套按摩（手淫）之性服務；基本消費係以1 小時為新台幣1700元計算，由按摩小姐得850 元，其餘歸店方所有，並由小姐與男客自行商議性交易價格。

今今年3月22日23時許，警方前往查緝，陳男在櫃檯涉嫌暗下警報器，通報店內小姐走避。不過，警方仍在店內4樓後方房間垃圾桶內查獲已使用過之保險套10數包而查悉上情。

高雄地院審理時，陳、周2人坦承犯行，一審被依圖利容留猥褻罪，將陳、周2人分處有期徒刑2月、3月，可易科罰金。可上訴。

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