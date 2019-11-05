為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

遇臨檢打「辛苦」牌被攔 他10年來用這招愛台灣

徐瑋晨隨身攜帶「辛苦牌」已經10年。（記者王捷攝）

徐瑋晨隨身攜帶「辛苦牌」已經10年。（記者王捷攝）

2019-11-06 00:35:58

〔記者王捷／台南報導〕這個月初一名駕駛在駕駛座舉「辛苦了」牌通過臨檢點，卻被派出所所長攔下，有人讚嘆所長機警，也有警員發現，這位「舉牌人」是住在台南土城的徐瑋晨，他的車上有3張護貝好的牌子，分別是「辛苦了」、「歹勢」與「加油」，他不只對警方舉牌，只要看到路邊的義交、警察或是工人，都會舉牌鼓勵，這一舉就超過10年。至於為何要這麼做？他說，這是他愛台灣的方式，希望社會上能少點糾紛、多點和諧。

徐瑋晨車廂後方還有大小不同的紙板、手套與鏟子，是為了在路邊掩埋死亡的小動物。（記者王捷攝）

徐瑋晨車廂後方還有大小不同的紙板、手套與鏟子，是為了在路邊掩埋死亡的小動物。（記者王捷攝）

40歲的徐瑋晨從事美髮材料業，從小都在英國遊學，直到成年才回到台灣，他說，求學時很少回家，以前只要回國在機場看到台灣兩個字，眼淚都要留下來，他很愛台灣，但是不曉得能用什麼方式來表達。

徐瑋晨車上的牌子。（記者王捷攝）

徐瑋晨車上的牌子。（記者王捷攝）

大約在10年前，徐瑋晨養的狗去世了，他看到路邊動物被車子壓成肉乾，覺得心很痛，所以當時他希望用掩埋路邊屍體的方式，讓動物在死後能有尊嚴，因此隨車攜帶厚紙本與鏟子、手套，如果遇到小動物的屍體就會找地方掩埋，讓他印象最深刻的是一隻被撞死得拉不拉多，還有一條三公尺長的蛇。

徐瑋晨上次舉了「辛苦了」的牌子通過路檢點，最後被一位所長攔下，他很佩服所長的細心。（記者王捷翻攝）

徐瑋晨上次舉了「辛苦了」的牌子通過路檢點，最後被一位所長攔下，他很佩服所長的細心。（記者王捷翻攝）

因為當時會把車停在路邊處理小動物的屍體，徐瑋晨製作了一個臨時停車牌，剛好他住家附近就是濱海公路，常有替環島單車隊經過，因此決定製作「辛苦了」、「加油」的牌子，甚至擔心他超車時有駕駛會不爽，還多做了一面「歹勢」牌。

現在，他不管遇到警察、工人舉牌，或是在是濱海公路的騎士，他都舉牌鼓勵，只要看到有人在路上牽車，還會幫忙載人，也曾經載過在路上拋錨的警察。徐瑋晨說，上次他舉「辛苦牌」被攔，讓他一夕之間變紅，他很佩服警方的細心攔查，但他舉牌也是愛台灣的方式，希望能讓社會更和諧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對警方舉牌「辛苦了」 所長卻驚呼：快攔住他！
2019-11-02 00:32

對警方舉牌「辛苦了」 所長卻驚呼：快攔住他！
離奇！41歲男子遇臨檢酒測突昏倒不治 家屬討真相
2019-10-08 11:42

離奇！41歲男子遇臨檢酒測突昏倒不治 家屬討真相
超優企業 年年獲運動企業認證標章

超優企業 年年獲運動企業認證標章
南市警長剛上任 鐵腕臨檢舞廳 美腿舞姐排排站
2019-07-28 00:29

南市警長剛上任 鐵腕臨檢舞廳 美腿舞姐排排站
Cosplay「女上校」攬客惹怒軍方 手搖飲料店：道歉再道歉
2018-07-12 19:22

Cosplay「女上校」攬客惹怒軍方 手搖飲料店：道歉再道歉
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
F1擬撤銷舉牌賽車女郎傳統 60％車迷認應保留
2017-12-15 11:03

F1擬撤銷舉牌賽車女郎傳統 60％車迷認應保留
養老靠自己 「舉牌阿伯」父親節上工
2016-08-08 19:55

養老靠自己 「舉牌阿伯」父親節上工

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播