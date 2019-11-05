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首頁　>　社會

控友撿屍性侵 她竟傳訊約砲「人體研究」

女子小美指控跟林姓友人撿屍性侵，但新北地檢署調查，小美事後還LINE林男：「有機會，人體研究」、「改天來約砲」、約林男到外雙溪散心，偵訊時也改口說「不想告」，今將林男不起訴。（示意圖）

女子小美指控跟林姓友人撿屍性侵，但新北地檢署調查，小美事後還LINE林男：「有機會，人體研究」、「改天來約砲」、約林男到外雙溪散心，偵訊時也改口說「不想告」，今將林男不起訴。（示意圖）

2019-11-05 23:23:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小美（化名）指控跟林姓友人到KTV飲酒歡唱，散場後林男卻把爛醉的她帶到汽車旅館性侵，林男稱兩人是合意性交，新北地檢署調查，小美事後還LINE林男：「有機會，人體研究」、「改天來約砲」、「你要滿足我」等語，並約林男到外雙溪散心，偵訊時也改口說「不想告」，因此今將林男不起訴。

小美警詢時指控，今年6月24日晚間8時許，跟林男到新北市永和區一間KTV唱歌喝酒，林男見她酒醉意識不清，將她載到汽車旅館，趁她無法抗拒把她衣物脫光光，性侵得逞。

林男到案後供稱，當晚小美意識清醒，跟他一起搭計程車到汽車旅館，兩人是合意性交，嘿咻前後小美都有跟她同居人講電話，但小美通話後情緒開始不穩，說了一些氣話，翌日3時許就自己叫車離開，他則是睡到上午7點多才離開，小美說是被同居人逼報案。

新北檢開庭時，小美聲稱，在KTV就斷片了，不記得有去汽車旅館，她長期吃安眠藥，記憶衰退，很多事情想不起來，會提告是因為同居人吞不下這口氣，直接帶她去警局提告，強調自己並沒有想要告，希望這件事就這樣了結。

檢方認為，小美指述前後不一，而KTV與汽車旅館監視器畫面影像已被覆蓋無法調閱，且小美案發後還傳訊林男：「對不起，昨天發生太多事了，對你說了氣話」、「晚上有空嗎？陪我一下」、「該看的你都看了」、「哈哈有機會，人體研究」、「那個來，改天約砲」、「你要滿足我」等語，6月30日還約林男到外雙溪散心，直至7月18日才提告，不符常情，因此將林男不起訴。

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