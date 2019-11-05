持槍擄走當鋪老闆恐嚇「活埋」 3惡煞遭檢方起訴

嘉義地檢署今天依加重強盜、妨害自由、傷害及持有槍械等罪嫌，起訴涉案的王姓男子（25歲）、謝姓男子（26歲）、李姓男子（22歲）等3名嫌犯。（資料照）

2019-11-05 21:52:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市某當鋪林姓老闆，約半年前某日深夜2時許，被一群持槍惡煞從住處大廈大廳處押走，之後在車上被持槍敲擊頭部等處，兩支手機也被搶走，嫌犯恫稱「將帶他至山上活埋」，讓他嚇到不敢抵抗，所幸嫌犯下車到賣場購買童軍繩等物之際，他趁隙推開車門逃出，衝入賣場求救，才結束這場驚魂記！

嘉義地檢署今天依加重強盜、妨害自由、傷害及持有槍械等罪嫌，起訴涉案的王姓男子（25歲）、謝姓男子（26歲）、李姓男子（22歲）等3名嫌犯。

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檢方調查，王男因有資金周轉需求，107年8、9月間將其名下車輛，以原車留用方式，以42萬元典當給林姓男子經營的當鋪，王男因未依約給付利息，林男請拖吊業者將該車拖回。

王男因此心生不滿，獲悉林男與謝男住在同一棟大廈，遂找來謝男、李男及另名身分不詳男子，以欲清償借款為由，邀林男在其住處大廈大廳處碰面；一夥人待林男出現後，即喝令林男上車，林男因不從，遭謝男持槍抵住頭部，李男等人持球棒朝他身體攻擊。

見林男妻子下樓查看時，嫌犯竟向林男恫稱：「如不上車，即要將其妻一同押上車」，林心生畏懼，而配合上車；謝男在車上持槍敲擊林男頭部等處，唯恐林男趁機用手機報警，命其交付身上兩支手機。

其後，謝男更向林男恫稱，將帶其至山上活埋。當車子行經吳鳳北路某賣場，嫌犯下車購買童軍繩、眼罩及膠帶等物，以控制林男行動時，林男趁謝男不及防備之際，強行推開車門逃出，衝入賣場求救，並向警方報案。

警方獲報後，循線查獲王男等人，在謝男大廈住處浴室天花板夾層取出林男所有的兩支手機，全案由民雄分局移送偵辦。

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