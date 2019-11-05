導遊「仆街」 訴請國賠成功

羅姓導遊「仆街」，指控新店區公所管理不周，訴請國賠；法官認定羅男傷後生活與工作均受影響，且精神上受有一定層度痛苦，判新店區公所應賠償31萬餘元。（資料照）

2019-11-05 18:58:40

〔記者溫于德／台北報導〕羅姓導遊行在新北市新店區檳榔路公車站牌前「仆街」，認為是新店區公所管理不周，訴請國賠66萬餘元；新店區公所雖有意賠償，但認為求償金額過高。台北地院審結，認定羅男受傷後造成日常生活行動與工作不便，精神上也受有一定層度痛苦，判新店區公所應賠償31萬餘元，可上訴。

羅男說，前年2月14日中午步行在新店區檳榔路公車站牌前，因路面破損、崎嶇不平，害他路過時跌倒，左足踝腓骨骨折，對新店區公所索賠醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金共66萬餘元。

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新店區公所雖願意賠償，也認為羅男索賠4020醫藥費合理，但對於羅男請求不能工作損失與精神慰撫金部分，抗辯過高。

法官依據相關照片、診斷證明與證人證述等，認定羅男因路面不平而受傷，新店區公所具管理疏失，審酌羅男受傷後造成日常生活行動與工作不便，受傷後調整為內勤等原因，判新店區公所應賠償31萬餘元。

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