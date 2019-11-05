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停電病患受困 向警消求援竟要求另打119

今清晨5時，三民區建國一路附近路段大停電3小時，附近土地銀行停車場的柴油機冒濃煙，大批消防人員及警方到場處理。（記者方志賢翻攝）

今清晨5時，三民區建國一路附近路段大停電3小時，附近土地銀行停車場的柴油機冒濃煙，大批消防人員及警方到場處理。（記者方志賢翻攝）

2019-11-05 10:51:41

〔記者方志賢、黃良傑／高雄報導〕高市消防局日前因跨區救護引發熱議，今又因救護值勤再惹爭議。建國一路周邊今清晨大停電，某銀行停車場冒濃煙，警消趕往處理，竟遇到一女子求助，指85歲母親身體不適需送醫，未料救護人員竟要她自行打119報案，讓她當場傻眼，後經勤務中心下令在場消防人員處理，才破窗救出受困老婦送醫。

消防局副局長王宗展表示，經了解是一場誤會，因受理通報是火警，派出的人員、車輛以救災為主，剛好有民眾向警方反應家人需救護車載送醫院，消防局人員多會執著於第一時間的災害救助，才引起誤會。不過，消防人員可直接向現場指揮官回報，立即可向隊部調派人車協助，造成觀感不佳，消防局未來會加強勤教，請同仁應變上能更加靈活。

今清晨5時，三民區建國一路附近路段大停電3小時，附近土地銀行停車場的柴油機冒濃煙，大批消防人員及警方到場處理，過程中一名婦人焦急向現場警消求助，指年邁母親身體不適需要送醫，卻因停電導致鐵捲門無法開啟。未料救護員竟要她自行再打119報案，讓她當場傻眼。

婦人也只好默默打電話向119求助，消防局勤務中心接獲報案後，確認通報地點非火警事故，認為現場人員應可直接協助，因此下令在場救護人員協助處理，消防隊員才破窗進入救出老婦送醫。

婦人也表示，85歲高齡母親有高血壓與心臟病，獨自住在建國一路住處，清晨接到母親電話，表示身體不舒服，她趕往了解卻因停電鐵捲門無法開啟，才求助警消。

救護人員將身體不適的老婦人送醫。（記者方志賢翻攝）

救護人員將身體不適的老婦人送醫。（記者方志賢翻攝）

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