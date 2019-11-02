屏東3名棄保逃犯已2人落網 貪污鄉長林錫章還逍遙法外

涉貪被判刑14年半定讞的車城鄉前鄉長林錫章行蹤成謎。（資料照）

2019-11-02 13:06:34

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣3名指標性逃犯陸續抓回2名，減輕地方治安負擔，不過，涉貪被判刑14年半定讞的車城鄉前鄉長林錫章還逍遙法外，警方仍不敢鬆懈，持續佈線追緝中。

屏東縣今年陸續發生要犯棄保潛逃案，包括涉嫌殺害何姓海陸上兵的王念平、涉及運毒及槍砲案的潮州城隍廟前主委王進鎧及涉貪被判重刑定讞的前車城鄉長林錫章，引發時代力量立委黃國昌痛批司法防逃機制形同虛設，社會正義無法伸張。

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屏東警方在10月初先在台東縣抓到躲藏2個多月的王念平，昨天又在南投縣逮到跑路近4個月的王進鎧，讓地方民眾安心不少，不過，從今年3月起便不見人影的林錫章，至今仍無進一步消息，外界懷疑林錫章可能已潛逃出境。

屏東縣今年陸續有地方首長及民代涉貪遭到羈押甚至被重判，民眾要求檢警調相關單位應嚴防棄保潛逃的事件重演，避免司法再度受到傷害。

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