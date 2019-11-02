夫妻涉詐貸百億落跑連累親人 女兒、胞弟都被收押

潤寅實業負責人楊文虎夫妻疑詐貸銀行逾百億元，今年6月落跑出境。（資料照，記者翻攝）

2019-11-02 10:39:27

〔記者吳政峰／台北報導〕潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻疑詐貸銀行逾百億元，今年6月落跑出境，台北地檢署依「銀行法」立案偵辦至今，已陸續羈押13人獲准，其中不僅有兩人的女兒楊宇晨，今日凌晨台北地院再准押王音之的胞弟王振賢，爛帳越滾越大，案情持續延燒。

北檢日前聲押王振賢，但證據不足讓北院裁准，改以20萬元交保，經過抗告，北院重新審視卷證，認為王振賢疑似經手可疑金流，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據及勾串證人及共犯之虞，今日0時30分許諭知收押禁見；而楊宇晨則因涉嫌幫爸媽洗錢，早在9月間就被收押。

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楊文虎、王音之6月落跑出境，留下80幾億元的呆帳，銀行收不回款項才驚知遭到潤寅實業詐貸，趕緊報案，北檢調查發現台化、福懋等上市公司高階管理人員疑似收潤寅回扣，協助製造假交易，讓會計帳冊顯示有鉅額應收帳款，藉以取得銀行信賴獲得核貸。

不僅台化與福懋，北檢循線還追出中纖、南亞等5間公司各有1名職員疑涉案，1日搜索10處所，帶回5名職員訊問，全案朝違反「銀行法」及「詐欺」等方向偵辦。

北檢1日針對潤寅案，發動第5波搜索及約談行動。（記者錢利忠攝）

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