為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

夫妻涉詐貸百億落跑連累親人 女兒、胞弟都被收押

潤寅實業負責人楊文虎夫妻疑詐貸銀行逾百億元，今年6月落跑出境。（資料照，記者翻攝）

潤寅實業負責人楊文虎夫妻疑詐貸銀行逾百億元，今年6月落跑出境。（資料照，記者翻攝）

2019-11-02 10:39:27

〔記者吳政峰／台北報導〕潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻疑詐貸銀行逾百億元，今年6月落跑出境，台北地檢署依「銀行法」立案偵辦至今，已陸續羈押13人獲准，其中不僅有兩人的女兒楊宇晨，今日凌晨台北地院再准押王音之的胞弟王振賢，爛帳越滾越大，案情持續延燒。

北檢日前聲押王振賢，但證據不足讓北院裁准，改以20萬元交保，經過抗告，北院重新審視卷證，認為王振賢疑似經手可疑金流，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據及勾串證人及共犯之虞，今日0時30分許諭知收押禁見；而楊宇晨則因涉嫌幫爸媽洗錢，早在9月間就被收押。

楊文虎、王音之6月落跑出境，留下80幾億元的呆帳，銀行收不回款項才驚知遭到潤寅實業詐貸，趕緊報案，北檢調查發現台化、福懋等上市公司高階管理人員疑似收潤寅回扣，協助製造假交易，讓會計帳冊顯示有鉅額應收帳款，藉以取得銀行信賴獲得核貸。

不僅台化與福懋，北檢循線還追出中纖、南亞等5間公司各有1名職員疑涉案，1日搜索10處所，帶回5名職員訊問，全案朝違反「銀行法」及「詐欺」等方向偵辦。

北檢1日針對潤寅案，發動第5波搜索及約談行動。（記者錢利忠攝）

北檢1日針對潤寅案，發動第5波搜索及約談行動。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
潤寅詐貸百億元案燒不完 鎖定配合廠商再搜索約談8人
2019-11-01 18:53

潤寅詐貸百億元案燒不完 鎖定配合廠商再搜索約談8人
潤寅詐貸案第4波行動 福懋副總黃明堂3人羈押禁見
2019-10-17 21:37

潤寅詐貸案第4波行動 福懋副總黃明堂3人羈押禁見
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
潤寅詐貸案開罰了！ 9家銀行吃罰鍰800萬元及3項糾正
2019-10-17 17:50

潤寅詐貸案開罰了！ 9家銀行吃罰鍰800萬元及3項糾正
潤寅案爆水果禮盒藏現金行賄 水果行老闆充當白手套
2019-10-17 08:08

潤寅案爆水果禮盒藏現金行賄 水果行老闆充當白手套
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
潤寅詐貸案延燒 檢調再搜索約談11人
2019-10-07 20:50

潤寅詐貸案延燒 檢調再搜索約談11人
潤寅詐貸案前法官也涉案 訊後8人聲押禁見、3人交保
2019-10-08 08:41

潤寅詐貸案前法官也涉案 訊後8人聲押禁見、3人交保

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播