怕救護員跨區不送？孕妻出血老公請警車開道自駕送醫

潘姓男子匆匆忙忙地跑進楠梓派出所。（記者蔡清華翻攝）

2019-11-01 13:27:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕近來119救護員跨區送病患就醫行不行？接連引發議論，29日高市楠梓區一名男子到派出所請求警方派警車鳴笛開道，將懷孕出血的妻子緊急跨區送鳥松長庚醫院救治，警方說，當時家屬怕等救護車可能會來不及，才請警察開道。

高雄市上個月接連發生119救護員拒絕跨區送病患就醫被調職，以及楠梓區孕婦叫救護車送台南市接生的案例，護員跨區送病患就醫行不行？近來引發議論，救護車運送病患非必要，設有區域限制。

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10月29日約9時25分一名潘姓男子匆匆忙忙地跑進楠梓派出所，告訴警方其懷孕的妻子突然大量出血，需緊急回到產檢醫院安胎，但因平日就診之醫院路途遙遠，擔心路程耽擱，連忙到派出所請警方協助。

員警聽聞後立即駕駛警車一路鳴笛在前方開道，潘男駕車載著妻子緊跟在警車後方，一路從楠梓護送至鳥松長庚醫院。所幸在警方的護送下，潘妻在醫院安胎後平安無恙，夫妻二人頻頻向警方致謝，感謝警方的熱心協助。

潘姓男子到楠梓派出所請求開道協助。（記者蔡清華翻攝）

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