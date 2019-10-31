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虐死人「情堪憫恕」？債主賠償家屬求輕判 被高院打槍

李男拿出130萬元和死者家屬和解，請求減刑輕判，但高院合議庭指出，虐死一條人命不符「情堪憫恕」規定，不應比法定刑輕。（資料照）

李男拿出130萬元和死者家屬和解，請求減刑輕判，但高院合議庭指出，虐死一條人命不符「情堪憫恕」規定，不應比法定刑輕。（資料照）

2019-10-31 20:25:21

〔記者楊國文／台北報導〕台北市陳姓男子積欠15萬元債款，去年遭41歲債主李韋德等人強押拘禁，再與共同債主29歲劉庭瑋等3人分持球棒毆打、鐵鎯頭敲頭、剃髮，將他活活凌虐致死，一審依法定刑7年以上的傷害致死罪，判4人各6年10月至8年10月徒刑，其中，主嫌李韋德重判8年6月；高等法院審理時，李韋德拿出130萬元和死者家屬和解，請求以刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑輕判，但合議庭指出，虐死一條人命不符「情堪憫恕」規定，不應比法定刑輕，今僅改判為7年徒刑，另3人維持一審刑度。

檢警調查，李韋德、劉庭瑋合借15萬元給陳男，陳男逾期未還，李男心生不滿，案發當天得知陳男居然還有錢去打牌，氣得到新北蘆洲堵人押走，卻弄出人命。

去年4月12日，警方獲報指稱台北市林森北路一間出租套房內有人死亡，趕達現場時，站在門外的劉庭瑋供稱，李韋德當天清晨5點多打電話給他說，堵到正在打牌的陳男，把陳男帶來解決債務，要求他也到場。

李男把陳男帶回套房毆打，期間陳男自行服藥後昏迷，李男和劉男則於早上7點各自離開，未再理會陳男，但後來劉男覺得心有不安，回出租套房查看，發現陳男已無呼吸心跳，才趕緊報案。警方循線逮捕混跡三重的李男和2共犯。

警方在現場查獲球棒和鎯頭，牆面有血跡噴濺痕跡，死者頭部有被鈍器敲擊傷痕，還被剃髮，警方懷疑陳男遭凌虐致死，解剖證實陳男生前吞服的藥物是壯陽藥。

台北地院北院考量劉男返回案發地發現陳男死亡後報警，符合自首，輕判6年10月，其餘3人重判，李韋德判刑8年6月、林冠旻8年10月、陳博洋8年4月。

高院審理半年後，今日宣判，李韋德日前臨時賠償130萬元，和被害家屬達成和解，家屬並向高院表達同意李男獲從輕量刑，李男也請求依以刑法第59條「情堪憫恕」規定給他減刑、輕判。

不過，高院合議庭認為刑法第59條規定的要件嚴格，李涉虐死陳男，犯行不符「情堪憫恕」的情形，只能酌減刑度，不能判決比傷害致死的最低法定刑7年還輕，今改判李韋德7年徒刑；至於劉庭瑋等3人，則維持一審判決結果。可上訴。

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