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首頁　>　社會

堅持不殺生 吃素人妻慘被放生

吃素人妻不想離婚，但法官認為，兩造之婚姻已生破綻而無法回復，兩造無法相互包容其所信仰之宗教及飲食習慣，雙方均需負責，准予離婚。（示意圖）

吃素人妻不想離婚，但法官認為，兩造之婚姻已生破綻而無法回復，兩造無法相互包容其所信仰之宗教及飲食習慣，雙方均需負責，准予離婚。（示意圖）

2019-10-31 20:31:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年42歲的陳女嫁為人妻，篤信某宗教，她堅持不殺生，吃全素，還要求家人跟她一起吃素，連未成年的女兒都不放過，先生每天為了「吃素」問題跟他吵得不可開交，陳女堅不退讓，先生訴請離婚，法官認為婚姻已出現重大破綻，准予離婚。

家人為此鬧得不可開交

這起「婚姻事件」在北斗鎮鬧得沸沸揚揚，男女雙方在2002年結婚，女方跟公婆住一起，原本一家和樂融融，但婚後第2年，女方開始信奉某宗教，教義宗旨為「慈心不殺」，陳女堅持吃素，經常叨唸殺生不好、會有惡報等語，希望家人一起吃素，但家人不配合，她堅持碗、筷要分開避免葷食沾污，又要求未成年的女兒一定要跟她一起吃素。

雙方已無法包容 法官判離

陳女為了吃素一事跟家人鬧得不可開交，期間又以宗教的理由，不跟先生同床，兩造沒有婚姻之實，關係越來越疏遠，還一度跑回娘家住，連公公臥病2年都未返家照顧。

雖然陳女沉迷宗教卻仍想保有這段婚姻，先生訴請離婚，她向法官說，婚姻有裂痕不是宗教問題，而是雙方溝通不良，她也沒有讓女兒吃素，她不希望離婚。

法官認為，兩造之婚姻已生破綻而無法回復，有不能維持婚姻之重大事由，這段破碎婚姻肇因於兩造無法相互包容其所信仰之宗教及飲食習慣，雙方均需負責，准予離婚。

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