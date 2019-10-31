販毒主嫌拒捕逃逸翻車受困被逮 1警因跳上車攔阻也受傷

車輛失控衝撞路邊停靠車輛後翻覆。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-10-31 18:24:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市36歲褚姓男子，因涉嫌販毒被桃園市、花蓮縣刑大鎖定多時，今天中午警方準備收網，見褚男準備上車離去，立即上前圍捕，褚男拒捕駕車試圖逃逸，過程中，警方開3槍嚇阻，花蓮刑大小隊長李孝昌也跳上車試圖阻止，不料褚男車輛失控，高速衝撞路邊停靠車輛，2人受傷受困車內，緊急送醫後幸無大礙。

桃園市刑大表示，桃市刑大偵六隊、花蓮縣刑大偵二隊，共同偵辦褚男販毒集團案，今天在桃園市八德區福國北路85號附近，準備執行拘提搜索，約中午12點15分發現褚男欲上車離去，立即趨前攔查。

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桃園市刑大說，褚男企圖衝撞在車頭前花蓮刑大偵查佐呂光強及右側車門旁隊長駱貞輝，李孝昌則開啟褚男左後車門進入，褚男仍載著李孝昌駕車逃逸，呂光強隨即向該車輪胎射擊3發，褚男加速往福國街欲右轉廣隆街124巷時，高速擦撞停放路邊汽車翻覆，現場起出安非他命毒品1小包、吸食器1組、空氣手槍1支。

桃園市消防局表示，2人經救護人員救出，李男有脖子痛、左手肘擦傷、左耳撕裂傷、左大腿擦傷，意識清楚；褚男則是左肩膀及胸口疼痛，左耳撕裂傷，意識清楚，2人均送聖保祿醫院治療中。

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現場起出安非他命毒品1小包、吸食器1組、空氣手槍1支。（記者魏瑾筠翻攝）

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