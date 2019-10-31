51萬粉絲專頁創辦人涉性騷 頻傳露臉不雅照「打給你看」

擁有約51萬粉絲的天氣臉書粉專「停班停課最新通知」創辦者羅姓男子驚傳用通訊軟體長期向不同人士性騷擾。有受害者爆料表示，羅男就讀大學時經常傳送露臉的不雅私密部位照給他人，相當離譜。（圖片擷取自臉書）

2019-10-31 22:21:51

〔即時新聞／綜合報導〕擁有約51萬粉絲的天氣臉書粉專「停班停課最新通知」創辦者羅姓男子驚傳用通訊軟體長期向不同人士性騷擾。有受害者爆料表示，羅男就讀大學時經常傳送露臉的不雅私密部位照給他人，相當離譜。

臉書粉絲專頁《停班停課最新通知》創辦於2012年，目前累積粉絲高達51萬多人，主要協助民眾快速判讀災害期間「災防假」停班停課宣布情形以及提供防災觀念，不過如今創辦人羅男卻陷入性騷疑雲。

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據悉，羅男畢業於某知名傳播院校，外表斯文，平時態度得體，口條得當。卻有受害者指出，羅男大學時期開始，就經常用FB messenger傳送露面不雅照給同性，而受害者更不只一位，包含學長、學弟、同學都曾經收到相關訊息。

受害者表示，羅男通常都以「想自拍給你看」、「想沒穿衣服露臉自拍給你」、「可以開直播打一下給你看嗎」等言語做為對話開頭，接著便向他人傳送露臉的私密部位不雅照，若被拒絕還會進一步詢問「有沒有推薦可以看人選」，荒唐行徑引起受害者不適，揚言提告，而後羅男則關閉臉書，不做後續回應。

羅男通常都以「想自拍給你看（？」、「想沒穿衣服露臉自拍給你」、「可以開直播打一下給你看嗎（？」等言語做為對話開頭，接著便向他人傳送露臉的私密部位不雅照。（受害者提供）

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