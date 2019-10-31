南市推動優質宮廟自律 獲「國家警光獎」優等

「國家警光獎」今頒獎，共30團體、52位績警員獲獎。（記者邱俊福攝）

2019-10-31 18:31:09

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署配合中華民國警察之友總會，今天舉辦第三屆的108年「國家警光獎」頒獎典禮，共從全國警察機關中甄選出30個團體、52位績優警察得獎，今年團體組獎金最高為40萬元，個人組獎金最高20萬元。其中台南市警局結合市府各局處推動「優質宮廟、文化府城」簽署宮廟行動公約，有效約制造成的妨礙安寧等脫序行為，成效卓越，這次在團體組預防犯罪類獲得優等的肯定。

警政署表示，「國家警光獎」是警友總會最高顧問葉國一，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉員警辛勞，連續3年各捐贈1000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察人員，並激勵警察同仁工作士氣。

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今年的「國家警光獎」，警政署從全國各警察機關薦報53個團體及145位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察。

團體組方面，今年6月份，發生在桃園市桃園區的槍擊案，當時歹徒持槍挾持人質拒捕，警匪對峙，隨時有可能爆發槍戰，在顧及人質及百姓安全為前提，由桃園警分局偵查隊員警與歹徒談判後，人質全數獲釋，犯嫌棄械投降，現場查扣非法制式、改造槍彈與毒品，無人員傷亡，化解一場可能發生的警匪槍戰，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

而台南市警局鑑於近年來廟會活動經常造成噪音汙染、妨礙交通、搶轎、鬥毆等脫序行為，結合市府各局處在今年5月推動「優質宮廟、文化府城」簽署宮廟行動公約後，獲得全市1268家宮廟相挺簽署公約自律。

由該局報案數據統計110受理廟會妨礙安寧案件數今年6月有37件，與5月85件相較減少48件（56.47%），與去年6月105件同期比較，案件數更減少近7成（64.76%），深夜時段的晚上10時至翌日8時報案件數今年迄今5件，比去年43件的減少案件率更趨近9成（88.37%），成效顯著，在團體組預防犯罪類獲優等。

另個人組打擊詐欺類獨佔鰲頭的台中市警局偵查佐黃信修，長期佈線偵辦跨國詐欺集團，不但與印尼警方同步執行搜索，在印尼境內查獲3處電信詐騙機房，同時在國內將逾百名的幕後金主、境外掮客等犯嫌一網打盡，經法院裁處羈押達59人、查扣現金及不動產等不法所得逾7000萬元、被害人高達93人，成績非常亮眼。

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