新北議員陳科名涉貪在押 又因做了這件事被起訴

在押的新北市議員陳科名又再被依偽造文書罪嫌起訴。（資料照）

2019-10-31 16:44:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市4連霸市議員陳科名（在押），涉嫌向新北市政府工務局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的「聯振勝工程」公司，取得建商土方清運等工程利益及現金賄賂，共收賄1717萬餘元，陳科名及業者蔡怡辰7月被依涉犯貪污罪起訴，全案法院審理中，新北地檢署調查又發現，「聯振勝」違規清運土石方，新北市環保局新莊區清潔隊徐姓隊員稽查發現，卻因得知陳科名關切此案，因此協助業者偽造不實文件補正，讓其少繳24萬元罰款，今再依偽造文書、圖利罪追加起訴陳及徐。

起訴指出，2015年間，「聯振勝」承攬新莊一處建案土石方清運工程，為節省清運成本，竟未將剩餘土石方依規定送至合法的土資場，清運車輛到合法土資場繞場後，隨即以每車1000元到1300元價格轉售給大溪、五股砂石場，因屢遭查獲違規而被新北市工務局勒令2015年6月9日到同年7月2日停工。

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檢調調查，停工期間，「聯振勝」卻持續清運土石方，還教清運司機隨車攜帶已停止營運的土資場聯單，掩飾土石方實際來源與去向，2015年6月10日，「聯振勝」清運司機載運工地廢土，打算運到新竹寶山傾倒，在新莊中環路、新庄路口遭警攔查，警方通知新莊清潔隊當日值勤的徐男前往稽查，徐男明知業者的土資場聯單是無效聯單，卻僅要求於7日內提出土石方來源及處理地點證明文件。

依規定，業者違規沒補件或無法提出來源、去處證明，原應裁罰30萬元，「聯振勝」負責人蔡怡辰得知後，先推派顏男以陳科名秘書身分請託徐男，後又請陳科名致電環保局，徐男因此指導業者該如何進行補正，並不實填寫「業者於攔查後立即改進…」，致使環保局稽查科裁處中心承辦人認定業者已於查獲違規7日內補正相關證明文件，最後只裁罰「聯振勝」6萬元罰鍰。

庭訊時，陳科名否認犯行，辯稱只是受請託拜託環保局，後續他們如何洽談並不清楚；徐男坦承知道「聯振勝」的棄土來源與去處均不明，也知道陳科名有在關切此案，曾打電話到環保局稽查科。因其他證人指證歷歷加上監聽譯文佐證，檢方因此不採信陳辯詞，今依涉犯偽造文書、貪污治罪條例的公務員對主管事務圖利罪嫌起訴陳、徐；蔡、顏男因認罪獲緩起訴，各得支付國庫5、10萬元。

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