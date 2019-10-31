嘻哈天團小巨蛋開演唱會 搖滾區驗票員賣黃牛票被逮賠慘

嘻哈天團頑童MJ116。（資料照，本色提供）

2019-10-31 14:25:07

〔記者錢利忠／台北報導〕嘻哈天團「頑童MJ116」去年在台北小巨蛋辦演唱會，負責驗票的李姓工作人員，卻透過余姓女友人等人向粉絲收取每人1500元，私下放17名粉絲進搖滾區，後來有粉絲向主辦單位反映，指沒收到隨票附送的贈品，2人涉詐欺的犯行才曝光；台北地檢署考量李、余2人已認罪及各賠償主辦單位20萬元，今將2人緩起訴，期限1年，2人須各支付公庫2萬元。

檢方調查，該次演唱會票價金額從690元至2690元，位在最前方的搖滾區票價最高，負責當日搖滾區驗票業務的李男，卻私下向賴姓女友人透露，指可協助粉絲進入搖滾區，每人只要1500元。

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賴女將此事轉告余女及黃姓男子之後，余女及黃男即私下賣黃牛票，余女共賣出4張票，每張票收1500元；黃男則拉抬價格，以每張票2500元價格賣出6張。

演唱會當日，余女及黃男將買黃牛票的粉絲帶至搖滾區入場處，李男則負責引導粉絲入場，事後有買到黃牛票的粉絲，向主辦單位反映沒拿到票，該如何兌換隨票附送的贈品等問題，才曝光李男等人的犯行。

檢方考量李男及余女均已認罪，並各賠主辦單位20萬元，同意給予2人自新機會，予以緩起訴；關於黃男及賴女涉案的部分，則由檢方另案偵辦中。

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