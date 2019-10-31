「寶貝老公...」傳曖昧簡訊給人夫 直銷女挨告稱傳錯了

林女傳送曖昧文字給有婦之夫「阿威」，口頭上對阿威老婆承認兩人有姦情，被提告後趕緊解釋說傳錯了。圖非當事人。（情境照）

2019-10-31 06:09:33

〔記者楊政郡／台中報導〕從事直銷業的林女，在手機通訊軟體傳送「好想一直陪在你身邊（貼圖）」、「一句醉了丟打發我」、「該打屁股（貼圖）」、「寶貝老公早安」等曖昧文字給有婦之夫「阿威」，口頭上對阿威老婆承認兩人有姦情，被提告後趕緊解釋說傳錯了，是要傳給自己男友，及為了激怒阿威妻子，法官認為林女與阿威即使沒有婚外情，曖昧對話也已逾越普通朋友，判決林女要賠償3萬元。

台中簡易庭判決書指出，去年8月間阿威妻子（即原告）發現，林女傳送上述曖昧文字給老公阿威，而林女與阿威夫妻兩人都熟識，甚至雙方還有借貸金錢往來，今年6月在阿威工作場所，林女甚至說出與阿威有姦情、性關係等話，都被原告錄下來，阿威妻子提告要求賠償50萬元。

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林女承認有傳送上述文字，但辯稱是傳錯了，是要傳給自己的男友，而今年會說出與阿威有姦情，是因為阿威妻子太會吃醋了，經常困擾她，故意虛應故事承認與阿威有姦情，僅係要激辱阿威妻子，事實上兩人之間沒什麼。

法官認為，林女對有婦之夫傳送上述文字，顯已超越一般朋友、同事普通朋友關係，且互稱寶貝、老公等暱稱，通常是屬夫妻、情侶或有性關係親密朋友間的對話及行為，一般交情普通朋友難以想像有此曖昧對話，林女已侵犯員告知配偶權，應負賠償責任。

至於在阿威工作場所，林女承認兩人有姦情，而仔細聽過錄音內容，僅林女自己的陳述，且事後陳女說明是故意激怒原告，且阿威也否認兩人有姦情，再者原告也沒有阿威婚外情積極證據，難對林女做出不利認定，此部分不採信。

法官審酌雙方財力，認為原告要求50萬損害賠償太高，以3萬元為適當。

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