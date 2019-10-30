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國民黨立委陳玉珍告週刊 反遭法院認證曖昧方芳芳姊夫
2019-10-30 23:00:25
〔記者溫于德／台北報導〕時任國民黨金門縣議員、現任立法委員陳玉珍，去年被週刊報導，介入女星方芳芳胞姊方典婚姻；陳玉珍認為報導不實提告，向方芳芳胞姊、撰稿記者、週刊編輯與總編輯、社長等人連帶求償300萬元；但被告辯稱有經合理查證。台北地院審結，認定陳玉珍與方芳芳姊夫確實有逾越一般男女社交界線，且週刊報導前已經合理查證，判陳敗訴，可上訴。
陳玉珍提告指，週刊出版題為「毆妻後訴請離婚方芳芳姊夫搭上女議員」的不實報導，內容未經合理查證，已侵害到她的名譽權及隱私權，另，刊登她的照片則侵害肖像權，已造成她的精神上痛苦，因此對方芳芳胞姊方典、撰稿記者、週刊編輯與總編輯、社長等人連帶求償300萬元，並要求登報道歉。
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但被告委託律師抗辯，報導內容與事實大致相符，且已經合理查證，另為平衡報導，使用的照片也是網站上公開照片，否認侵害陳玉珍權利。
合議庭認為，陳玉珍與方芳芳姊夫確實有逾越一般男女社交界線，方芳芳姊夫追求陳並使兩人感情處於曖昧一事，有兩人LINE對話訊息、方芳芳姊夫親筆信件等內容可證。
此外，報導中的照片是中華經濟區域戰略發展協會的臉書專頁照片、已設定向全體公開，因此認定週刊合理使用；而報導內的LINE對話紀錄與實際對話內容大致相符，並已註明為模擬對話，並未侵害陳玉珍權利。
合議庭認定，週刊依其查證所得資料，已有相當理由確信為真實，而陳玉珍的權利並未受到侵害，提告求償無理由，判決敗訴。