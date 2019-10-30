網路流傳男學生遭霸凌片 校方：明天開會調查

吳姓網友在桃園的臉書粉絲專頁PO文，疑似學生遭霸凌事件，消息曝光後，這則貼文已悄悄刪除，連提供的影片連結也無法觀看。（記者陳恩惠翻攝）

2019-10-30 19:39:42

［記者陳恩惠／桃園報導］今天上午九時餘，臉書粉絲專頁出現一篇代PO文，同時附帶4支監視影片的連結，表示本月清晨上學時間身著桃園市某高職制服的男生連續在某夾娃娃機店內對同校男生呼巴掌，內文指「把人家打到滿地鮮血，衣服也都是鮮血，學校都不知道嗎」？文章引起討論，並轉貼至PTT版；這所學校校方下午證實，根據男學生穿的體育服認出是該校學生，已通知雙方家長，明天將召開防制校園霸凌因應小組會議調查。

校方聲明稿如下： 108年10月30日上午10時獲悉「桃園人、桃園事，生活、分享、靠北討論區」網友張貼疑似本校霸凌影片，本校獲悉後隨即啟動初步查證，確認影片人為本校學生後，即依校園霸凌防制準則第三章第11條述及之「學校經學生、民眾之檢舉或大眾傳播媒體、警政機關、醫療或衛生福利機關等之報導或通知，知有疑似校園霸凌事件時，應就事件進行初步調查，並於三日內召開防制校園霸凌因應小組會議，開始處理程序。」 請繼續往下閱讀... 目前已通知雙方家長，並擬於明日（31日）召開防制校園霸凌因應小組會議，於兩個月內處理完畢後，將以書面通知申請人調查及處理結果。 校方秘書受訪表示，根據影片顯示時間分別是10月7日和29日上午，大約近7時、也就是上學時段發生的，初步調查得知學生雙方有些許的糾紛，但實際原因不清楚，今天上午根據影片認出2生，立刻通知家長發生疑似霸凌事件，至於打人與害學生究竟發生何事，仍待防制校園霸凌因應小組深入調查。 至於臉書粉絲專頁的PO文，與娃娃機店內4支監視器的影片，今天下午在網路上突然刪文，連結影片也無法觀看，網友留言表示「學校敢辦嗎？」、「被欺負的就肥宅樣，應該沒人會幫了 QQ」、「很像是在勒索，搜書包不就是在找錢嗎？」、「反擊！媽的 8+9以為自己拳頭多硬喔」、「不敢還手就活該被打啊， 刀子砍對方很難？小朋友都拿磚頭了，被打活該」。

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