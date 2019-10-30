全家出遊遭闖空門偷走30萬金飾 竊嫌疑搭捷運犯案

新北市新莊傳出一宗闖空門竊案，因遭竊處鄰近捷運頭前庄站，失主懷疑竊嫌搭捷運前來犯案，警方正擴大追查竊嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

2019-10-30 10:58:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕居住新北市新莊的趙姓男子國慶連假到金門出遊，回家後沒發現異狀，直到數天前發現家中結婚、滿月金飾、包括日幣遭竊約30萬，連忙報警；趙男上網披露，竊嫌很精沒有翻箱倒櫃，直接鎖定放置金飾的抽屜下手，由於該處鄰近捷運頭前庄站，警方不排除竊嫌搭捷運到附近勘查行竊，全案正擴大追查中。

趙姓失主PO網指稱，國慶連假從5日到10日到金門出遊5天，直到整理家中物品，發現抽屜裡的結婚、滿月金飾全被偷，只剩下空盒，一些日幣也不翼而飛，他驚覺出遊時遭闖空門，連忙報警。

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趙姓失主還說，竊嫌很精，沒有翻箱倒櫃跡象，應該是老手，所以沒有第一時間發現，尤其年底近了，竊案頻傳，提醒民眾們小心防竊。

新莊警分局中港派出所獲報，由偵查隊鑑識人員採證，後續過濾監視器逐一清查、釐清竊嫌到案；據了解，竊嫌沒搭乘交通工具，疑搭捷運行竊，被害人也將已將相關情資提供警方參考，列為偵辦方向緝賊。

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