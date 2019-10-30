84歲老翁花蓮鶴岡失聯3天 救難人員放沖天炮找人

焦急的家屬在臉書貼文，希望失蹤的老翁快點回家。（記者花孟璟翻攝）

2019-10-30 10:35:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉84歲楊姓老翁，前天28日一早8點出門到山上工作卻沒有回家，由於他不曾單獨在外過夜，焦急的家屬當天傍晚動員村民找尋未果、報請花蓮縣消防局協助，昨天、今天消防人員各出動5人、村民約2、30人上山尋人，一度還施放沖天炮，希望老翁可聽見。

心焦的家屬昨晚在臉書貼文，「部落的人都在山上找你，快回家」！花蓮縣消防局瑞穗分隊長楊緯立說，失蹤楊姓老翁84歲、身高約168公分，失蹤當天穿著藍色外套、黑色褲子及黃色雨鞋。老翁28日上午8點開著農用搬運車前往鶴岡就沒有返家，家屬因擔心老翁不曾單獨在外過夜，28日晚上6點動員村民搜尋都找不到人，晚上11點半向花蓮縣消防局報案。

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楊緯立說，因報案當時已深夜，向家屬協調後，搜救行動自昨天29日上午7點展開，朝鶴岡公墓、平頂路、安夜西產業道路為搜索方向，不到一小時就在鶴岡坪頂路東側山區產業道路盡頭，發現老翁的農用搬運車，隨即以車輛為中心擴大尋找，還放了20支沖天炮，希望因為有鞭炮聲讓老翁知道「山上有人在找他」。

他說，今天共出動警消4人及協尋親友家屬約20人，搜索方向會以山區稜線另一側、以及29日搜索路線再往山區深處為搜索方向。

老翁駕駛的搬運車停在產業道路盡頭，今日已經失聯進入第3天。（消防局提供）

警消放沖天炮發出巨大聲音，希望老翁知道山上有人在找他。（消防局提供）

消防局在鶴岡活動中心和參與村民召開搜救會議，並綜合29日搜尋航跡資料，今天30日會更深入山區找尋。（消防局提供）

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