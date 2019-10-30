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苗栗一家4口一氧化碳中毒 高壓氧救治順利出院

苗栗一家4口出現嘔吐、頭暈、頭痛、全身無力等症狀，醫師確診為一氧化碳中毒，立即安排高壓氧治療，以避免腦部損傷。（圖由大千綜合醫院提供）

苗栗一家4口出現嘔吐、頭暈、頭痛、全身無力等症狀，醫師確診為一氧化碳中毒，立即安排高壓氧治療，以避免腦部損傷。（圖由大千綜合醫院提供）

2019-10-30 09:58:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時序入秋，日夜溫差大，民眾於夜間還是要注意住家通風，苗栗市上週就發生一家4口集體一氧化碳中毒情形，經治療後已順利出院返家休養。

苗市5歲女童，於23日晚上在家中嘔吐後呼吸微弱送至大千綜合醫院就醫，到急診室後女童的父母及弟弟陸續也出現嘔吐、頭暈、頭痛、全身無力等症狀，急診醫師機警發現一家4口同時陸續出現相同症狀，懷疑可能是一氧化碳中毒，經抽血後確定診斷，當晚立即安排高壓氧治療，以避免一氧化碳中毒造成腦部損傷，一家4口在接受治療後狀況穩定，已順利出院返家休養。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，在室內空間，使用瓦斯熱水器及爐具常因通風不良或使用不慎，容易導致燃燒不完全，而產生一氧化碳，因其為一種無色無味的氣體，且與紅血球中的血紅素結合的能力是氧氣230至270倍，一旦結合便會造成氧氣不易釋放至組織中，造成組織缺氧或死亡，所以一般人常常意外中毒了也不自覺，進而對健康、生命造成威脅。

蔡建宗提醒，若民眾發現家中成員有頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，首先應放輕動作並緩慢的打開門窗，讓一氧化碳隨空氣流動飄散出去，再將患者移到通風處所鬆解衣物，讓中毒者下顎向上抬高，保持呼吸順暢，若中毒者無呼吸心跳必須實施心肺復甦術，並儘速撥打119電話送醫急救。

蔡建宗表示，平時使用瓦斯熱水器及爐具，一定要注意保持通風，尤其在冬天民眾更容易因氣溫驟降而緊閉門窗，導致屋內通風不良進而提高一氧化碳中毒發生的機會。提醒民眾使用熱水器除了要定期安檢，也要注意排氣功能，才能為居家安全增添保障。

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