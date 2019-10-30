好慌！82歲嬤想回故居 沒想到搭錯車…

82歲阿嬤已70多年未再見過母親，她思念母親想搭車到幼時故居看看，未料搭錯車，大馬路上逆向行走。（記者方志賢翻攝）

2019-10-30 08:50:24

〔記者方志賢／高雄報導〕一名82歲阿嬤小時候曾與母親在鳳山生活，後來跟著父親搬到別處生活，至今70多年未再見過母親，她思念母親想搭車到幼時故居看看，未料搭錯車，大馬路上逆向行走，員警發現擔心其安危，護送她平安返家。

高雄市三民第一分局十全路派出所警員劉俊毅、陳浩瑜日前執行巡邏勤務，在民族一路上，見一名阿嬤步履蹣跚逆向走在馬路上，因車潮眾多，非常危險。

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員警趕緊下車，引導她到人行道，防止遭車子擦撞受傷，進一步詢問後，原來阿嬤小時候跟著母親在鳳山生活，但之後就跟著父親搬到別處生活，至今70多年未再見過母親，也不知她的去向。

阿嬤對母親的思念與日俱增，才想去幼時生活的故居看看，因此未向家人告知下即獨自搭乘公車去鳳山，但阿嬤下車後才發現搭錯車了，慌張到不知所措。

阿嬤一路逆向走在民族一路上，所幸警方巡邏發現，阿嬤年歲已大，在烈日下行走，已疲憊不堪、體力透支，員警勸說阿嬤先返家休息後，再由家人陪伴外出較妥當，便護送老婦人返家。

員警一路小心翼翼地牽扶阿嬤過馬路，讓阿嬤感動到不禁紅了眼眶，頻頻向員警道謝。警方呼籲，現今銀髮族需要家屬與社會更用心與細心的照顧，多加注意及關懷長者需求，讓長輩能安心樂活於老年生活。

員警引導阿嬤到人行道。（記者方志賢翻攝）

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