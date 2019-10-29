泰國房市吸金案 演員「成潤」30萬交保、正妹業務20萬交保

鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉），訊後被依違反銀行法，諭令30萬元交保。（記者錢利忠攝）

2019-10-29 22:29:26

〔記者錢利忠／台北報導〕前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，專營泰國不動產投資，該公司卻涉以保證獲利為口號，靠正妹業務拉業績吸金逾4億元，就連專演鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉），也擔任該集團投資顧問；檢調今傳喚陳建閣等7名被告到案；今晚9點多訊後，依違反銀行法諭令成潤30萬元交保、正妹女業務李怡君20萬元交保、董監事楊燕婷10萬元交保。

台北地檢署今兵分14路，搜索並以被告身分約談該公司前後任負責人陳建閣、北聯幫幫主「平哥」王際平、吳竑霈、董監事楊燕婷、侯逸芸、英文名字「Ruby」的正妹業務李怡君、演員陳伯偉等7人。

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今晚9點多，一部分人已結束訊問，2名證人李承仲、簡惠茜獲請回。至於陳建閣、王際平、吳竑霈等經營高層，則仍等候檢方訊問中。

檢調獲報，自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200%，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告，受害投資者粗估超過200人。

正妹女業務李怡君，訊後被依違反銀行法，諭令20萬元交保。（記者錢利忠攝）

瑞傑國際地產公司董監事楊燕婷（圖中綁馬尾者），訊後被依違反銀行法，諭令10萬元交保。（記者錢利忠攝）

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