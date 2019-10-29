剪色前夫命根丟馬桶沖掉 怨婦殺人未遂起訴

剪掉前夫命根子的黎姓婦人。（取材自臉書）

2019-10-29 20:51:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣58歲黎姓婦人不滿離婚2天的陳姓前夫性好漁色，先是邀他回家親熱，竟趁兩人交歡之際，從床墊下摸出預藏的利剪，當場剪下陳男生殖器丟進馬桶沖掉，還拿鹽酸潑臉毀容。陳男逃進浴室報警求救，黎婦則輕生獲救，黎婦第一時間雖坦承重傷害，沒有殺人意圖，但檢方認她已有預謀殺人的犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方調查，56歲的陳男和58歲的黎女都各自有過一段婚姻且各有子女，今年7月22日登記離婚後仍同住一個屋簷下，黎女怨恨陳男好吃懶做，只顧喝酒、賭博，生計都靠她在科技廠上班與兼差當清潔婦養家，陳男卻在外與女子勾三搭四，讓她決定在離婚後2天展開報復。

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7月24日晚間，黎女找陳男回去陪睡，2人交歡之際，突然抽出藏在床墊下的剪刀，把陳男生殖器剪下，立即跑到廁所內丟入馬桶沖掉，同時拿起鹽酸潑向陳男臉部，陳男驚嚇不斷哀號逃進浴室報警，警消趕到時黎女不斷向警方說「他是我殺的」、「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」警方除救出陳男，也發現黎女疑有輕生舉動，2人急救後均無生命危險。

黎女雖坦承犯行卻否認有殺人犯意，但檢方調查後認定黎女預藏利剪，並朝其下體攻擊，甚至用鹽酸毀容難以回復，認定黎女有殺人故意，全案依殺人未遂罪嫌起訴。

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命根子被剪獲救的陳男。（資料照）

警消前往現場救出命根子遭剪的陳男。（資料照）

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