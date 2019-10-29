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捲入泰國房市投資吸金案 鄉土劇演員「成潤」移送北檢

捲入泰國房市投資吸金案，鄉土劇演員「成潤」（反戴帽者）今天傍晚被移送北檢。（記者錢利忠攝）

捲入泰國房市投資吸金案，鄉土劇演員「成潤」（反戴帽者）今天傍晚被移送北檢。（記者錢利忠攝）

2019-10-29 18:17:33

〔記者錢利忠／台北報導〕前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，專營泰國不動產投資，不料該公司卻涉以保證獲利為口號，靠正妹業務拉業績吸金逾4億元，就連專演鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉），也擔任該集團投資顧問；今天傍晚成潤等相關涉案人，已被移送北檢複訊。

北檢今兵分14路搜索並約談該公司前後任負責人陳建閣、北聯幫幫主「平哥」王際平、林西田等7名被告、2名證人，全案朝違反銀行法等方向偵辦。

除了陳建閣等3名經營階層外，約談名單還包括董監事楊燕婷、侯逸芸、英文名字「Ruby」的正妹業務李怡君、演員陳伯偉等6人。

檢調獲報，自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200%，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告。

本名陳伯偉的演員「成潤」（反戴帽者），被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

本名陳伯偉的演員「成潤」（反戴帽者），被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

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