桃警掃蕩地下賭盤 破獲15人賭博集團、總賭金達3億元

警方查扣電腦主機、筆記型電腦、行動電話等相關證物。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-10-29 14:27:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕總統大選將屆，為了淨化選前治安、防制地下選舉賭盤，桃園市政府警察局近日在轄內及新北等處執行搜索掃蕩，共查獲36件73人。其中警方破獲以邱姓男子為首的賭博集團，涉嫌經營網路賭博，初步統計賭注金額達3億元。

桃園市警察局刑事警察大隊日前會同中壢、平鎮、龜山等警分局警力，配合內政部警政署「查緝賭博專案」，掃蕩簽賭網站經營處所，其中邱姓男子等15人涉嫌經營網路賭博，現場查扣電腦主機15台、筆記型電腦2台、行動電話6支、傳真機2台、點鈔機2台及六合彩簽單等物，初步統計賭注金額達3億元，嫌犯訊後坦承不諱，移送桃園地檢署偵辦。

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警方表示，為了避免賭博造成社會問題，或選舉賭盤影響選舉結果，此次行動針對轄內隱身的職業賭博場所、簽賭站等，執行掃蕩，也呼籲民眾，若有發現相關線索，可隨時與警方聯繫，警方將嚴加究辦並會不定期加強掃蕩，淨化轄區治安。

警方查扣電腦主機、筆記型電腦、行動電話等相關證物。（記者魏瑾筠翻攝）

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