空地燒雜草廢物 竟把自家大貨車也燒了

消防隊雖迅速撲滅大火，但大貨車也已付之一炬。（記者鄭名翔翻攝）

2019-10-29 13:41:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉大河村一處偏僻鄉村今早驚傳火警，疑似地主為燒雜草雜物，但火勢卻隨風波及一旁的大貨車，車輛瞬間燃起熊熊大火，並延燒至一旁竹林，消防隊獲報前往搶救，先佈水線並控制延燒範圍，約半小時後撲滅火勢，所幸車上無人，也未波及附近民宅，詳細起火原因還待進一步釐清。

消防局指出，9點13分抵達現場時，整輛大貨車已陷入火海，並延燒至一旁竹林，火勢相當猛烈，燃燒面積約30平方公尺，消防隊員立即佈水線控制火場範圍並全力灌救，約半小時後撲滅，所幸無人員傷亡。

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經初步調查，起火原因疑為地主為焚燒雜草及廢棄物，但火勢卻隨風助長，隨雜草延燒波及一旁自家大貨車，雖然火勢迅速撲滅，但車輛也被燒得付之一炬；消防隊呼籲，勿隨意焚燒雜草及廢棄物，以免造成危險。

經初步調查，地主疑為燒雜草廢物，不慎火勢延燒，連自家大貨車也燒了。（記者鄭名翔翻攝）

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