疑不滿遺產土地遭姐獨吞 弟帶人毆姐被逮送辦

賴姓男子（中）不滿遺產分配，昨天預謀毆打姐姐、綑綁姊夫，警方漏夜將他拘提到案，今天依法送辦。（記者陳建志攝）

2019-10-29 13:33:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中市賴姓男子（64歲）因不滿母親過世後遺產分配方式，昨天中午帶著2名男子到賴姓姐姐（68歲）在太平的住處，預謀教訓姐姐，賴男等人先以膠帶綑綁林姓姊夫後，並對他注射疑似安眠藥劑，接著徒手並持椅子毆打姐姐，造成賴女頭破血流，所幸賴女救命聲驚動鄰居，賴男3人才逃逸，警方獲報徹夜找人，昨晚迅速將賴男拘提到案，賴男表示，因不滿姐姐用「詐術」，讓媽媽立遺囑獨得一塊土地才會教訓姐姐，警方今天依法將他送辦，並繼續追查2名同行男子到案。

這起姊弟爭產糾紛發生在昨天中午，賴姓弟弟因不滿媽媽過世後，一塊約100坪的土地，單獨過戶到姐姐名下，為此和姐姐爭吵多時，賴男昨天12點多，帶著2名20多歲男子到姐姐在太平振福路的住處，準備教訓姐姐。

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賴男事先準備綑綁膠帶，還有疑似加入安眠藥的針筒，進到姐姐住處後，先制伏姊夫並以膠帶綑綁，接著拿針頭連刺姊夫的屁股3針，企圖讓姊夫昏迷，接著徒手並拿木椅狂毆姐姐，造成姐姐頭破血流縫了20多針，賴女被打大聲哭喊，並大喊「救命喔！」驚動鄰居登門關心，賴男3人才趕緊逃逸。

太平分局警方獲報後，報請台中地檢署檢察官指揮，積極追緝賴男下落，發現他犯案後先開車到市區閒逛，傍晚時又返回太平，警方掌握他進到太平中和街附近一棟大樓後派人埋伏，趁賴男昨晚訪友離開下樓時，上前表明身分將他拘提到案帶回警局偵辦。

賴男到案後表示，因不滿姐姐以「詐術」讓媽媽立下遺囑，將一塊約100坪的土地過戶到自己名下，認為該塊土地應該是姊弟均分，才會在昨天準備膠帶、針筒等工具預謀教訓姐姐，將持續釐清案情依法究辦，並追緝2名同行男子到案。

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛昨天帶人上門綑綁、毆打，現場地面血跡斑斑。（記者陳建志攝）

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