債務糾紛？ 派遣工疑遭工程行老闆率眾圍毆致死

林男等3人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-29 11:45:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲鄭姓派遣工疑似與工程行32歲林姓老闆有債務糾紛，昨日林男酒後竟領著旗下另2名員工，先是在新北市板橋某公園徒手狠揍鄭男，接著又將鄭男押回工程行，疑似用鈍器重擊鄭男，奄奄一息的鄭男被送醫，醫院覺得傷勢詭異報警。警方循線帶回林男等3人，但林男等人卻堅稱鄭男是跌倒撞到頭。

據側面了解，工程行有員工指出鄭男為林男旗下派遣工人，有積欠林男債務，除了拖欠不還，還一副裝沒事的樣子，照樣大搖大擺進出工程行，這樣的行徑讓林男很不是滋味。

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據調查，鄭姓男子渾身酒氣昨晚間出現在板橋區紙廠公園，被林男旗下許姓員工發現他獨自坐在公園內便通報林男，林男原本與另1名員工在喝酒，收到風聲後立刻前往會合，林等3人即向鄭男興師問罪，一群人吵了起來，林等3人一氣之下圍毆鄭男，吵雜聲連附近鄰居都被驚動。

而光在公園打還不解氣，林等3人將鄭男押回工程行，在工程行內又是給鄭男一頓粗飽，疑似還有持工具重擊鄭男頭部，林男發現似乎下手太重，趕緊將鄭男送醫，但為時已晚，林男向院方稱鄭男是跌倒撞到頭，但院方仍覺有異，便報警處理。

警方調閱相關監視器，以及至公園、工程行進行採證，種種跡象都顯示林男等3人將鄭男圍毆致死，但林男應訊時則堅稱鄭男是自己跌倒，他們之間有任何糾紛也不願多談。鄭男現已至板橋殯儀館進行相驗，林男等3人則將依殺人罪嫌移送法辦。

警方於工程行進行蒐證。（記者徐聖倫翻攝）

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