澎湖將軍港女老師搬貨落海 眾人推船、國小主任跳海救人

女老師後抵達澎湖本島，議員陳佩真趕往關心。（陳佩真議員提供）

2019-10-28 19:45:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安鄉轄管的將軍離島，昨晚發生一起將軍國小女老師搬運船上貨物落海意外，所幸在旁主任許宗永立即跳海救人，旁觀民眾加入推船行列，避免船隻遭到風浪推擠壓住2人，女老師送醫後無生命危險，但凸顯上下船使用木板的安全性。

根據了解，27日傍晚光正6號客貨輪，載運旅客及貨物抵達將軍港，由於其中有將軍國小補給貨物，因此老師們偕伴前往碼頭搬貨，但光正6號使用無扶手的木板上下船，由於天色昏暗，上船下船旅客眾多，混亂之中傳出1名女老師失足落海，引發民眾驚呼，紛紛加入救援行列。

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將軍派出所副所長呂福全及警員李明現等2員，接獲報民眾通報碼頭上有民眾船提取物品時，不慎落水送醫，旋立即前往衛生所了解。傷者由衛生所醫師診斷其傷勢為右手骨折、腳及腹部受傷，雖意識清楚，然經評估仍需馬上後送。聯繫海岸巡防署船艦至本轄後，呂員等隨即與消防隊人員以擔架固定傷患，協助運送傷者上船，後送三總澎湖分院救治。

由於無扶手木板上下船屢傳意外，望安選區縣議員陳佩真除前往醫院，關心女老師傷勢外，也與旅遊處聯絡，得知港務局規定新船一定要有扶手階梯，提供旅客上下船，但舊船不溯及既往，只能道德勸說並提供優惠補助，旅遊處行文給各鄉市公所轉知此項優惠，卻只有白沙鄉公所回應，對於離島民眾生命安全造成嚴重威脅。

望安警分局將軍派出所員警，與岸巡海巡弟兄聯手送落水女老師就醫。（望安警分局提供）

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