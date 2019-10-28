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史上頭一次！美女執行官當直播主 開箱拍賣健身器材
2019-10-28 19:49:31
〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署將於本月31日中午12點半至13時，在分署臉書粉絲專頁直播開箱，介紹51件查封的健身器材，直播主就是當年向法院聲請管收讓商界名人孫道存馬上繳清1.2億元欠税的行政執行官盧秀虹；這也是執行分署首度以直播開箱方式介紹要拍賣的動產。
新北分署指出，新莊溫水游泳池李姓負責人因積欠107年度綜合所得稅391萬元未繳，新北分署因此查封拍賣該游泳池內的健身器材，以拍定款項抵繳所欠稅款。
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新北分署指出，這批健身器材，包括跑步機、蹬腿訓練機、躺式腳踏車等，狀況都相當良好，且每件都以不定底價的方式拍賣。
為了提高買氣，新北分署特別由本件承辦行政執行官，也就是當年向法院聲請管收孫道存的執行官盧秀虹，以及健身教練，以直播方式為民眾示範操作及介紹這些健身器材。
新北分署表示，直播時間為今年10月31日中午12時30分至13時，歡迎民眾準時到分署臉書粉絲專頁觀看。正式拍賣日期則是今年11月5日下午2時30分，地點在新莊溫水游泳池（地址：新北市新莊區新樹路34號）開賣，歡迎民眾到場撿好康。