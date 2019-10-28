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告立委助理性侵反被控誣告 北檢今傳2正妹記者出庭

前親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任張書維，今年3月20日召開記者會淚駁性侵未遂指控。（資料照）

前親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任張書維，今年3月20日召開記者會淚駁性侵未遂指控。（資料照）

2019-10-28 18:11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任的張書維，先前遭週刊爆料，涉嫌對2名長相甜美的電視台正妹女記者性騷擾及性侵未遂，2女事後控告張書維性侵，現由新北地檢署偵辦中，張書維則向台北地檢署反控2女誣告；北檢今首度就張書維指控2女誣告部分，傳喚2女到庭，現仍在庭訊中。

今年3月20日，張書維遭週刊踢爆，涉嫌在今年2月22日對2名電視台女記者性騷擾及性侵未遂，事情曝光後，張書維召開記者會反擊，指雙方約好一起到摩鐵，並出示監視器畫面，強調未強迫對方，雙方還有說有笑地一起搭電梯。

張書維在記者會上強調，指他沒有與女記者發生性關係，質疑遭對方設局陷害，但當被媒體問到，為何已婚的他會與女記者「開房間」等問題時，他則掩面哭泣，聲淚俱下地向家人致歉。

根據《鏡周刊》報導，今年2月22日，張書維與2女記者及地方人士餐敘，後來張書維與2女到KTV續攤，事後卻被2女指控，涉嫌在包廂內，先對女記者A女襲胸、撩裙，還趁醉意強迫女記者B女一起到摩鐵休息，最後「硬上」不成而遭2女報案提告。

事後張書維澄清，指他當天受邀參加春酒，因熟識的里長介紹才結識2女，席間對方不斷向他敬酒，他才邀2女及另1名友人一起到KTV續攤，他與2女先到場並喝酒廝殺，最後他不勝酒力醉倒，另名友人則帶著1名傳播妹到場。

張書維聲稱，當時他醉倒在沙發上，2女卻一直與他肢體接觸，後來A女先離開，僅剩下他與B女，之後他跟B女搭計程車離開，但他在車上睡著，醒來時已在摩鐵門口，他沒強迫對方進摩鐵，不料事後卻被提告，懷疑對方設局陷害。

張書維在記者會上出示摩鐵監視器，畫面顯示當時張書維先下車，轉頭向車內的B女說了幾句話，B女也跟著下車，2人搭乘同一部電梯上樓，半小時後B女獨自先離開。事情曝光後，張書維向北檢控告2女誣告及妨害名譽等告訴，檢方今首度傳喚2女到庭說明。

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