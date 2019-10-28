轉貼蘇揆摔筆假訊息 法院認非散布謠言不罰

行政院長蘇貞昌已澄清摔筆相關貼文為不實訊息、謠言。（圖擷取自蘇貞昌臉書）

2019-10-28 14:20:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市張姓男子在臉書社團「韓國瑜愛高雄」轉貼分享「殉職員警的會場，蘇（指行政院長蘇貞昌）不願意來就別來，拽什麼拽簽完名筆還用丟的」不實謠言，警方因此依違反社會秩序維護法將他移由法院裁處，但新北地院三重簡易庭法官卻不認為本案構成「散布謠言，足以影響公共安寧」要件，最後裁定不罰。

日前網路瘋傳1則不實消息，抹黑蘇貞昌在出席殉職警員李承翰的喪禮簽名時，不情願地摔筆。蘇貞昌隨即澄清影片內容並非李警員的告別式，而是他出席一位屏東鄉親告別式的畫面，卻遭到移花接木，且畫面上的「擲筆」動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，好比現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理。

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警方事後發現，張姓男子在臉書社團轉貼分享此不實謠言，因此依違反社會秩序維護法中的「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移由法院裁處；張男坦言未經查證就轉貼，但強調不知道蘇貞昌有做出澄清。

法官認為，張男所為，並非「明知為不實事實，而捏造謠言散佈於公眾」，且貼文內容雖可能造成人民對政府的不信任，但是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，仍有疑問；更何況，貼文內容並非涉及恐怖或攻擊，縱有網友就貼文內容進行討論，亦不足以認定已使觀看者產生畏懼或恐慌，致有影響公共安寧情事。

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