廚師酒駕辯試菜 仍被判刑6月定讞

高等法院認為，邱某是專業的料理廚師，不可能不知飲用米酒後酒測值會超標，今判他6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。（示意圖）

2019-10-28 14:06:32

〔記者楊國文／台北報導〕廚師試菜故酒駕無罪？邱姓廚師去年7月凌晨3時酒駕被警查獲，酒測值為0.35毫克，邱辯稱是「試菜」所致，因他晚間飲用摻有米酒的燒酒雞，可能酒精未退才被測出酒測值超標，辯稱「我不知道米酒酒精濃度這麼高」；高等法院認為，邱是專業的料理廚師，不可能不知飲用米酒後酒測值會超標，今判他6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

邱男是火鍋店的廚師，育有4名子女，之前有3次酒駕前科，都是因食用薑母鴨後騎車上路所致，均被判處可易科罰金了事。

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去年8月8日凌晨3時，邱男自火鍋店下班後，騎機車行經桃園市中壢區一處道路遭警攔查，測得酒測值0.35亳克，被移送法辦。

邱辯稱，8月7日晚上在因鍋店內因試菜之故，飲用摻入米酒的燒酒雞，他以為試菜的燒酒雞數量沒有很多，是「一湯匙、一湯匙」的試喝，沒想到隔日凌晨3時仍被測出酒測值0.35亳克，辯稱「我不知道米酒酒精濃度這麼高」，也可能因為他本身代謝不佳，才被查獲酒駕，並非故意酒駕。

高院審理認為，邱的職業是廚師，應知悉米酒的酒精濃度不低，從他被測出酒精濃度為0.35毫看來，邱飲用的米酒數量不少，其辯詞乃卸責之詞，今判他6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

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